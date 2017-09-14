RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05

  fox767676 написав:
  flyman написав:Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.

стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"

у 2030 їм буде 19
flyman
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:09

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:............

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?


Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.
Вот прямое доказательство ганебной заманухи:
""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"
Нью-Васюки прямо.
Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.

обратите внимание как поменялись официальные установки
с "только 1991, только хардкор" на "на верху уже обо всем договорились, поломают комедию для гоев еще пару месяцев"
А ведь за это еще год-два банили, санкционировали и даже открывали криминальни провадження
свидетельствует о сдвиге настроений в сторону осознания реального положения дел, пресловутом "истощении" , чего греха таить
прогнозы штука неблагодарная
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:11

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.

стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"

у 2030 їм буде 19

а тем кому 22 - 27
фурса писал в том смысле чтобы не было соблазна у родителей 17 летних сбривать чилдренов с Украины, типа поздняк метаться, сидите спокойно, чекайте на перемогу
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку

Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:24

  Сибарит написав:
  fox767676 написав:но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку

Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.

Це вам так з армії видиться, а в тилу усе інакше, інакше просто навпаки)
Ракетами ж і по мирняку бють...там стає небезпечно патріотично налаштованим громадянам.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:29

холява
Незрозуміло, чому видалили ваше повідомлення.
Але дякую.
Бажаю і вам міцного здоров'я і сил, щоб вистачало на роботу.
З повагаю.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:45

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.

Це вам так з армії видиться, а в тилу усе інакше, інакше просто навпаки)
Ракетами ж і по мирняку бють...там стає небезпечно патріотично налаштованим громадянам.


Я понимаю что ты обозлен, поэтому наперекор убеждениям и логике поддержал незламницкий тезис, лишь бы против киевлян которых ты ненавидишь, независимо от их личных убеждений.
Но ты типа христианин ,можешь смиренно считать что отрабатываешь грехи 90х когда прыгал с унаунсо
нікого я не навиджу. І плював на їх убєждєнія.
Ніяких особливих прєдубєждєній проти киян нема.
думаєте що я тут мягкий і пухнастий та жалісливий до побратимів?) Гріхів тут не менше начіплюється ніж в 90х було)
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
Так з тилу можно воювати хоть 40 років. Поки достатньо дурних на лбз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:46

  fox767676 написав:
  Сибарит написав:
  fox767676 написав:но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку

Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.


точно также подоляки в 2022 ракссказывали что путин валяется в ногах и умоляето рпв по лбз, "но мы таки нескорени что возьмем все"
поогрызайтесь на боксера-супертяжа
вам\нам никто еще ничего не предлагает
это придется проделать колоссальную дипломатическую работу с КНР и прочим бриксом чтобы они нажали на рф и склонили к воздушному перемирию из гуманитарных соображений
а рф будет тянуть время по-максимуму
на этом этапе можно и поогрызаться, но это именно что огрызание в ответ на калечащие удары
А я уж решил, что прозевал важную новость, начал лихорадочно искать. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:50

  Banderlog написав:............
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
Так з тилу можно воювати хоть 40 років. Поки достатньо дурних на лбз.
Так в тылу примерно так с самого начала. Якраз зараз трошки гірше стало.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:16

  fox767676 написав:Ущерб нанесенный бомбардировками инфраструктуре может быть такой
что никто не возьмется инвестировать в восстановление Украины после войны
кроме тех геополитических центров, которые готовы обеспечить териториям Украины полную безопасность. И это точно не Европа с США
и даже если поле боя останется за ЗСУ, в перспективе - перспективы нет
В этом и цель рос. бомбардировок


маєш забагато вільного часу,
життя занадто коротке, щоб витрачати по 3 години в день на форуми,
prodigy
