путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом — заморозку по лінії фронту, — Лавров
За його словами, США поки не дали прямої відповіді на цю пропозицію.
Правда друге речення не зовсім узгоджується з першим
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:43
внєзапно
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:50
игра в пинг понг чтобы потянуть время
но рано или поздно их поймают на слове
за это время они еще отбомбятся по Украине, захватят несколько районов
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:56
Пане ЛАД , та я не звертаю увагу на всі ці навіти ….
В нас є. « ХЕРОІ» …бувші в ЗСУ, мразота , поіхавшая за кордон аби не нашкодити зручному життю … і ще багато зрадників . Дуже зручно , як удвох написати жалобу і будь яке повідомлення видалять …
Нажаль стільки роботи, що нема часу витрачати на відповіді ….
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:00
Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:13
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:21
Недавно розмовляв із жителем цього села, що працює на заводі Леоні, який чи не єдиний в радіусі 30 км:
Ланчинські будинки справляли враження майже на рівні Нижньої Апші. Зараз його дитина ходить там в 1-ий клас, з 31-єї дитини по списку фактично в Україні є аж 7-ро.
Знову ж таки цікаво, чи на різних щаблях влади в курсі? А то ніби по студентам ЗВО майже все в порядку, по школярам також, а піти порахувати, то...
Ну і з якого віку перекривати? Мене ще з перших днів війни вразили, що і тут писав нескінчені колони біженців. Зараз вже не колони, але відтік іде. Останнє це послаблення для молодших 23-ох поставило питання руба навіть для тих, хто може і не планував виїжджати, але всі розуміють, що карета перетвориться в хеловінський гарбуз, як тільки стукне 23 і дуже багато вирушають у поїздку в один кінець.
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43
його можно зрозуміти
але сценарій поступової деескалації найбільш ймовірний
якої б викривленої справедливості не хотілося би
за помахом чарівної палочки раптово нічого не зупиниться
з початку повітря подалі від лбз з "гуманітарних міркувань"
потім вже дії на самому лбз з розведення туди-сюди військ
займе місяці
бусифікація тилу ще довго не припиниться навіть після рпв
тут бандерлогу нема чого хвилюватися
ато не ато, але чому більшість з піджачних офіцерів не мобілізували у 2014-2015 - загадка
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 жов, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43
