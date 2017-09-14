RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:43

внєзапно
путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом — заморозку по лінії фронту, — Лавров
За його словами, США поки не дали прямої відповіді на цю пропозицію.

Правда друге речення не зовсім узгоджується з першим
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:50

  Letusrock написав:внєзапно
путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом — заморозку по лінії фронту, — Лавров
За його словами, США поки не дали прямої відповіді на цю пропозицію.

Правда друге речення не зовсім узгоджується з першим

игра в пинг понг чтобы потянуть время
но рано или поздно их поймают на слове
за это время они еще отбомбятся по Украине, захватят несколько районов
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:56

  ЛАД написав:холява
Незрозуміло, чому видалили ваше повідомлення.
Але дякую.
Бажаю і вам міцного здоров'я і сил, щоб вистачало на роботу.
З повагаю.



Пане ЛАД , та я не звертаю увагу на всі ці навіти ….
В нас є. « ХЕРОІ» …бувші в ЗСУ, мразота , поіхавшая за кордон аби не нашкодити зручному життю … і ще багато зрадників . Дуже зручно , як удвох написати жалобу і будь яке повідомлення видалять …
Нажаль стільки роботи, що нема часу витрачати на відповіді ….
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:13

  Мені не подобається перехід війни в ато 2.

А шо подобається?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:21

  fox767676 написав:
  flyman написав:Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.

стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"

Недавно розмовляв із жителем цього села, що працює на заводі Леоні, який чи не єдиний в радіусі 30 км:

Ланчинські будинки справляли враження майже на рівні Нижньої Апші. Зараз його дитина ходить там в 1-ий клас, з 31-єї дитини по списку фактично в Україні є аж 7-ро.
Знову ж таки цікаво, чи на різних щаблях влади в курсі? А то ніби по студентам ЗВО майже все в порядку, по школярам також, а піти порахувати, то...
Ну і з якого віку перекривати? Мене ще з перших днів війни вразили, що і тут писав нескінчені колони біженців. Зараз вже не колони, але відтік іде. Останнє це послаблення для молодших 23-ох поставило питання руба навіть для тих, хто може і не планував виїжджати, але всі розуміють, що карета перетвориться в хеловінський гарбуз, як тільки стукне 23 і дуже багато вирушають у поїздку в один кінець.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43

  flyman написав:
  Banderlog написав:Мені не подобається перехід війни в ато 2.

А шо подобається?

його можно зрозуміти
але сценарій поступової деескалації найбільш ймовірний
якої б викривленої справедливості не хотілося би
за помахом чарівної палочки раптово нічого не зупиниться
з початку повітря подалі від лбз з "гуманітарних міркувань"
потім вже дії на самому лбз з розведення туди-сюди військ
займе місяці
бусифікація тилу ще довго не припиниться навіть після рпв
тут бандерлогу нема чого хвилюватися :D
ато не ато, але чому більшість з піджачних офіцерів не мобілізували у 2014-2015 - загадка
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43

  flyman написав:
  Banderlog написав:Мені не подобається перехід війни в ато 2.

А шо подобається?
Мир. Демобілізація. Відкриття кордонів.
