Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:43
внєзапно
путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом — заморозку по лінії фронту, — Лавров
За його словами, США поки не дали прямої відповіді на цю пропозицію.
Правда друге речення не зовсім узгоджується з першим
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:50
Letusrock написав:
внєзапно
путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом — заморозку по лінії фронту, — Лавров
За його словами, США поки не дали прямої відповіді на цю пропозицію.
Правда друге речення не зовсім узгоджується з першим
игра в пинг понг чтобы потянуть время
но рано или поздно их поймают на слове
за это время они еще отбомбятся по Украине, захватят несколько районов
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:00
Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
5
22
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:13
Banderlog написав:
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
А шо подобається?
1
3
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:21
fox767676 написав: flyman написав:
Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.
стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"
Недавно розмовляв із жителем цього села, що працює на заводі Леоні, який чи не єдиний в радіусі 30 км:
Ланчинські будинки справляли враження майже на рівні Нижньої Апші. Зараз його дитина ходить там в 1-ий клас, з 31-єї дитини по списку фактично в Україні є аж 7-ро.
Знову ж таки цікаво, чи на різних щаблях влади в курсі? А то ніби по студентам ЗВО майже все в порядку, по школярам також, а піти порахувати, то...
Ну і з якого віку перекривати? Мене ще з перших днів війни вразили, що і тут писав нескінчені колони біженців. Зараз вже не колони, але відтік іде. Останнє це послаблення для молодших 23-ох поставило питання руба навіть для тих, хто може і не планував виїжджати, але всі розуміють, що карета перетвориться в хеловінський гарбуз, як тільки стукне 23 і дуже багато вирушають у поїздку в один кінець.
2
4
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43
flyman написав: Banderlog написав:
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
А шо подобається?
його можно зрозуміти
але сценарій поступової деескалації найбільш ймовірний
якої б викривленої справедливості не хотілося би
за помахом чарівної палочки раптово нічого не зупиниться
з початку повітря подалі від лбз з "гуманітарних міркувань"
потім вже дії на самому лбз з розведення туди-сюди військ
займе місяці
бусифікація тилу ще довго не припиниться навіть після рпв
тут бандерлогу нема чого хвилюватися
ато не ато, але чому більшість з піджачних офіцерів не мобілізували у 2014-2015 - загадка
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 27 жов, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:43
flyman написав: Banderlog написав:
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
А шо подобається?
Мир. Демобілізація. Відкриття кордонів.
1
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:47
fox767676 написав: flyman написав: Banderlog написав:
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
А шо подобається?
його можно зрозуміти
але сценарій поступової деескалації найбільш ймовірний
якої б викривленої справедливості не хотілося би
за помахом чарівної палочки раптово нічого не зупиниться
з початку повітря подалі від лбз з "гуманітарних міркувань"
потім вже дії на самому лбз з розведення туди-сюди військ
займе місяці
бусифікація тилу ще довго не припиниться навіть після рпв
тут бандерлогу нема чого хвилюватися
ато не ато, але чому більшість з піджачних офіцерів не мобілізували у 2014-2015 - загадка
тому що ато влаштовувало владу порошенка. Вона вибрала ато а не виконання мінських домовленостей. Більшість піджачних офіцерів не мобілізовано і зараз. Війна закінчиться одномоментно, без всякого розведення так само як і почалась
1
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:54
Banderlog написав:
...... Війна закінчиться одномоментно, без всякого розведення так само як і почалась
закінчиться одномоментно.
Но момент будет сильно растянутый.
2
2
6
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:55
Banderlog написав:
Війна закінчиться одномоментно, без всякого розведення так само як і почалась
це можливо було б якщо воювали тільки дрони, за повної відсутності людського фактору.
