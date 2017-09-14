RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15597155981559915600
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:35

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )

Тут багато хто мені давав таку пораду, то і ти нею можеш скористатись - зроби ще третю дитину своїй дружині і буде тобі демобілізація! :D

Ти різниці між вагітністю і 3 дітьми не бачиш?

Так її по суті і немає.
На ВЛК по вагітності раніше 6-7 місяця жінку-ВСЛ ніхто не відпустить.
Тобто швидше дитину вб"ють, а її покалічать та заставлять служити далі, ніж дозволять демобілізуватися.
Виняток - зовсім "теплі місця" в глибокому тилу.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:29

Країна мрій ©

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни

шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе... :lol:
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.

Саме так мир і настане ...

З російськими військами на західних кордонах України, а до тебе потім прийде ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:45

  холява написав:Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .


Так, було гучновато ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:49

  Banderlog написав: тому що ато влаштовувало владу порошенка. Вона вибрала ато а не виконання мінських домовленостей.


Чому росія не виконувала мінські домовленності ?
Чому росія на всі перемир"я клала з прибором ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:52

  candle645 написав:На ВЛК по вагітності раніше 6-7 місяця жінку-ВСЛ ніхто не відпустить.
Тобто швидше дитину вб"ють, а її покалічать та заставлять служити далі, ніж дозволять демобілізуватися.

Настав час офігітєльних історій
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:53

  pesikot написав: ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде

Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав: ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде

Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?

На відміну, від тебе так

Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по активності на форумі помітно, що хтось вже зробив домашку в школу на завтра, і мама дозволила трохи посидіти на ресурсах для дорослих
whois2010
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 15597155981559915600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 333667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1019690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Асвіо Банк (92)
27.10.2025 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.