Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:39
Успіх написав:
...але Будівельник зі своїми синами - спокійний, як удав🤔
Явно, що "порішав"!
Пам'ятаю, як він переймався, що його мобілізують, а він такий важливий в тилу/стільки справ має незавершених...
А потім бац! - і він вже спокійний, що його ніхто не вчепить
Як так?©
Не смей разглашать гостайну, где в подполье водочного лабаза по ночам паяют и скручивают Фламингу! И главное - КТО!
барабашов
Повідомлень: 5467
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:46
барабашов написав: pesikot написав: холява написав:
Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
Так, було гучновато ...
Шо з диваном?
Коричневые пятна есть но мэлэнькме-мэлэнькие?
Ти знову засрав весь диван ?
У мене все норм. На відміну від тебе, у мене є яйко )
pesikot
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:47
d44 написав:
каліграфія дуже гарно впливає на розвиток розумових здібностей, доведено наукою
Це хто сказав ? І чому тобі це не домомогло ? )
pesikot
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:00
pesikot написав:
У мене все норм. На відміну від тебе, у мене є яйко )
зніс? чи шо?
то кажеш все нормально в чернігові і фсб до тебе не прийде, бо ти нонкомбатант
Чув, такі як ти непричастні і здавали в окупації сімї атошників.
Banderlog
Повідомлень: 3775
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:05
Banderlog написав: pesikot написав:
У мене все норм. На відміну від тебе, у мене є яйко )
зніс? чи шо?
то кажеш все нормально в чернігові і фсб до тебе не прийде, бо ти нонкомбатант
Чув, такі як ти непричастні і здавали в окупації сімї атошників.
Чув звін та не знаешь де він
Це ж не про тебе, до тебе ж не прийдуть
Ти сам це писав )
PS. То як там ? почитав телеграм, чи так і не сподобився ?
Чи не зміг зрозуміти прочитане ? )
pesikot
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:05
Это получается шо квадробер у нас не потужный переможник а однояйковый😨😨😨 петушок?
барабашов
Повідомлень: 5467
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:09
барабашов написав:
то получается шо квадробер у нас не потужный переможник а однояйковый😨😨😨 петушок?
😨😨😨
прям как Гитлер, от того такой и злой
fox767676
Повідомлень: 4681
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:21
fox767676 написав: барабашов написав:
то получается шо квадробер у нас не потужный переможник а однояйковый😨😨😨 петушок?
😨😨😨
прям как Гитлер, от того такой и злой
Отметились, два педераста )
У которых аргументов, кроме перехода на личности - нет )
pesikot
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:24
барабашов написав:
Это получается шо квадробер у нас не потужный переможник а однояйковый😨😨😨 петушок?
....я сьогодні зранку написав майже безобідне повідомлення ЛАДу... і моє повідомлення вдалили ... навіть не пояснили за що ...
холява
Повідомлень: 5312
З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:28
холява написав: барабашов написав:
Это получается шо квадробер у нас не потужный переможник а однояйковый😨😨😨 петушок?
....я сьогодні зранку написав майже безобідне повідомлення ЛАДу... і моє повідомлення вдалили ... навіть не пояснили за що ...
Флайман оскаржує все, не читаючи. А не читає, бо сітківка
Hotab
Повідомлень: 16947
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2525 раз.
