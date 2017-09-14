|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 22:47
d44 написав: prodigy написав:
не здивує якщо в рф в школах накажуть всім писати пірьям
каліграфія дуже гарно впливає на розвиток розумових здібностей, доведено наукою
каліграфія, розумові здібності - в країні лаптеногих? там хрестик треба вміти ставити - але каліграфічно
Додано: Пон 27 жов, 2025 23:47
Успіх написав:
Прекращайте постить этого рашистского манипулятора
Додано: Пон 27 жов, 2025 23:59
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
----------------------------HotabЛАД
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя
і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
----------------------------
на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.
"ввічливий" ЛАД, який дивується, чого з ним неввічливо.
читаємо уважно - дохід 1-2 куо на родину має дуже багато сімей, де батьки працюють, умовно відсотків 50. тому на дітей гроші знаходять, а на все перелічене Хотабом - не вистачить. особливо якщо знімаєш житло.
А как можно ещё вежливее, если вы читать разучились?
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих. Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
Вы просто плохо представляете себе, как живёт "пересічний українець". Да, он во многом ограничивает себя, но, тем не менее, водит детей на аттракционы (не часто), и оплачивает изучение ребёнком английского (что совсем недёшево), иногда
позволяет себе и мультиплекс (поэтому их и немного). Кто-то ходит в тренажёрный зал или в бассейн (тут не берусь точно сказать, по-моему, больше молодёжь).
Вы неверно выделили.
И не подскажете, какой % семей имеет "2 куо на родину"? При средней зарплате примерно 600 долл. ("грязными").
От вопроса: "Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?" (не говоря уж о ваших "2 куо"), - вы уклонились.
P.s. Кстати, парторгом я вас никогда не называл. Только говорил, что у вас методы и уровень
инструктора райкома по идеологии.
И интересно, я не считаю оскорблением "советский человек", хотя вас это сильно удивило. Ну, советский. В чём-то отличающийся от, к примеру, американского, в чём-то схожий. И что? Вы тоже в чём-то отличаетесь и от американца, и от европейца, и, тем более, от азиата.
А вы почему-то обижаетесь на "пропагандиста". Вполне уважаемая профессия.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 28 жов, 2025 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 00:10
Бетон написав: fler написав:
рф намагається знищити Україну, завдаючи ударів по електромережах, центральному опаленню і газопостачанню в міру наближення зимових холодів. Мета Кремля — зробити східні райони країни непридатними для життя, підірвати промисловість, спровокувати паніку й масову еміграцію. Увагу сфокусовано на Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Мета - розділити Україну на дві частини. Відрізати промисловий схід, де споживання вище, від виробництва енергії на заході та зруйнувати лінії електропередачі. Таким чином рф намагається паралізувати потоки з заходу на схід.
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
Спасибо, нам стало прямо легче.
А то мы будем сидеть без света и отопления и думать, что всё будет хорошо
#єЗапас приложуха для незламного яФона має гріти
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:33
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував
?
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання
fler написав:
Увагу сфокусовано на Сумській
Як до цього слою населення не доходить. Що проблема не у відсутності світла, а в:
відсутності комунікації з населенням
відсутності видимої роботи захисту
відсутності хочаб видимого пиляння бабла
присутності керманичів на місці
і тд і тому подібне
ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
В чому проблема купити було квартиру в умовіній Березані, беручи до уваги, що працювати стали переважно віддалено?
fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Banderlog написав: fler написав:
|
