Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:49
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
flyman
Повідомлень: 41321
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:59
flyman
ти як пластилін
кожен посередній блогер може зліпити з твоїх мізків потрібний йому набір думок
вранці ти послухаєш незламника-фаріонщика і будеш кидатися на лада
за недостатню українськість
увечорі русофашисто мокрощеліна і будеш звинувачувати того ж самого лада за незламо-потужність
fox767676
Повідомлень: 4678
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:28
fox767676 написав:flyman
ти як пластилін
кожен посередній блогер може зліпити з твоїх мізків потрібний йому набір думок
вранці ти послухаєш незламника-фаріонщика і будеш кидатися на лада
за недостатню українськість
увечорі русофашисто мокрощеліна і будеш звинувачувати того ж самого лада за незламо-потужність
Не всіж ортодокси, наскільки пригадую, переважно виживає не той хто сильніший (тиранозавр чи хто), а хто пристосовується під умови що змінюються.
Он, MMA показує як Трамп як тримає ніс по вітру та адаптує політику щодо неньки.
flyman
Повідомлень: 41321
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:40
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
Ну нельзя же уж настолько... "на задньому дворі поліклініки".
Типичные характеристики трансформатора 330кВ/110кВ (не самого мощного):
Масса трансформатора (без масла / с маслом).... Масса масла.... Габариты (Д×Ш×В), м
.............................≈ 120 / 180 т......................................... ~60 т............. ~8.5 × 4.5 × 5.5
Это как бы несколько отличается от "резервного живлення" "кожного супермаркета". Совсем немного, но всё же.
ЛАД
Повідомлень: 37071
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
