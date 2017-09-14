|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:27
fox767676 якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:40
BIGor написав:fox767676
якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.
це ваш концепт України втілюється останні 12 років, не мій
це ви хотіли декомунізацію, радикальну дерусифікацію - отримали
чому ухилились від захисту своїх політичних здобутків ?
та ще й проміняли батьківщину на країну де відношення до "яблука раздора" (Бандера і Ко), ще гірше ніж у країні-агресорі
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 28 жов, 2025 13:45, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4685
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:43
flyman написав:
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
Ключова і найжахливіша помилка цієї оди Портнікову висловлена на 19-й хвилині і суть її в тому, що після зупинки бойових дій по ЛБЗ не Україна і рф "потраплять в складну внутрішню ситуацію"
, а лише пу і Зе. Моя особиста думка - тільки Зе по причині, яка названа далі у відео далі: - "Зе вважатимуть лузером, який втратив території і людей"
.
При цьому всьому блогера разом з Портніковими зовсім не лякають перспективи втратити у цій бійці не, лише "око чи щелепу", а щось важливіше, без чого подальше життя (існування держави) стане неможливе.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 28 жов, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5219
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:52
fox767676 написав: BIGor написав:fox767676
якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.
це ваш концепт України втілюється останні 12 років, не мій
це ви хотіли декомунізацію, радикальну дерусифікацію - отримали
чому ухилились від захисту своїх політичних здобутків ?
та ще й проміняли батьківщину на країну де відношення до "яблука раздора" (Бандера і Ко), ще гірше ніж у країні-агресорі
Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:00
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8785
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:01
flyman написав:
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37079
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:13
BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав:
----------------------------ЛАД
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
----------------------------
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
Російський троль якщо не має аргументів - то звичайно переходить на особистості. По твоєму я вже мав би купити 3 квартири в Києві. Але чувак ти розганяєш доволі топорну пропаганду.
По-моему, вы просто бездельник и болтун, мимикрирующий под ультрапатриота, пряча при этом свою драгоценную тушку за кордоном. И ваша "особистість" гроша ломаного не стоит.
Сколько лично вы "мали би купити квартир в Києві" меня абсолдютно не волнует. Вы не способны ни на что толковое, кроме надувания щёк и пускания пузыней.
Это так, очень мягко.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37079
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:17
Banderlog написав:
ЛАД написав: fler написав:
Ну нельзя же уж настолько... "на задньому дворі поліклініки".
Типичные характеристики трансформатора 330кВ/110кВ
можно) більшість не розуміє не тільки як функціонує місто а навіть квартира)
Тут дивного нема.
Плохо, що вони мають вже готову безапеляційну думку.
навіть не розуміють границі своєї некомпетентності.
Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки?
Так я именно об этом, что нельзя.
Добро бы какой-то подзаборный забулдыга, но тут же, вроде, целый доктор наук.
Правда, не известно каких. Может, филологических. Но всё же.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37079
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:18
ЛАД ну від російської консерви таке чути - всі кацапи однакові, ви тільки на говно спроможні. Все що виходить з твого рота - говно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:22
Schmit написав:
........
При цьому всьому блогера разом з Портніковими зовсім не лякають перспективи втратити у цій бійці не, лише "око чи щелепу", а щось важливіше, без чого подальше життя (існування держави) стане неможливе.
Що, наприклад?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37079
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|143209
|
|
|1493
|334067
|
|
|6076
|1020560
|
|