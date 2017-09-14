RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1560315604156051560615607>
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:27

fox767676 якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10264
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:40

  BIGor написав:fox767676 якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.

це ваш концепт України втілюється останні 12 років, не мій
це ви хотіли декомунізацію, радикальну дерусифікацію - отримали
чому ухилились від захисту своїх політичних здобутків ?
та ще й проміняли батьківщину на країну де відношення до "яблука раздора" (Бандера і Ко), ще гірше ніж у країні-агресорі
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 жов, 2025 13:45, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:43

  flyman написав:База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)

Ключова і найжахливіша помилка цієї оди Портнікову висловлена на 19-й хвилині і суть її в тому, що після зупинки бойових дій по ЛБЗ не Україна і рф "потраплять в складну внутрішню ситуацію", а лише пу і Зе. Моя особиста думка - тільки Зе по причині, яка названа далі у відео далі: - "Зе вважатимуть лузером, який втратив території і людей".
При цьому всьому блогера разом з Портніковими зовсім не лякають перспективи втратити у цій бійці не, лише "око чи щелепу", а щось важливіше, без чого подальше життя (існування держави) стане неможливе.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 28 жов, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:52

  fox767676 написав:
  BIGor написав:fox767676 якщо Ви такий супер патріот - то чого не долучились до ЗСУ на фронті? ЛАД вас полюбить навіть за це.

це ваш концепт України втілюється останні 12 років, не мій
це ви хотіли декомунізацію, радикальну дерусифікацію - отримали
чому ухилились від захисту своїх політичних здобутків ?
та ще й проміняли батьківщину на країну де відношення до "яблука раздора" (Бандера і Ко), ще гірше ніж у країні-агресорі

Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10264
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:00

Дивіться, як люди сміливо вирішують проблеми

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8785
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:01

  flyman написав:База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)

Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37079
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:13

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:----------------------------
ЛАД
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих. Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
----------------------------
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".

Російський троль якщо не має аргументів - то звичайно переходить на особистості. По твоєму я вже мав би купити 3 квартири в Києві. Але чувак ти розганяєш доволі топорну пропаганду.

По-моему, вы просто бездельник и болтун, мимикрирующий под ультрапатриота, пряча при этом свою драгоценную тушку за кордоном. И ваша "особистість" гроша ломаного не стоит.
Сколько лично вы "мали би купити квартир в Києві" меня абсолдютно не волнует. Вы не способны ни на что толковое, кроме надувания щёк и пускания пузыней.
Это так, очень мягко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37079
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:17

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Ну нельзя же уж настолько... "на задньому дворі поліклініки".
Типичные характеристики трансформатора 330кВ/110кВ

можно) більшість не розуміє не тільки як функціонує місто а навіть квартира)
Тут дивного нема.
Плохо, що вони мають вже готову безапеляційну думку.
навіть не розуміють границі своєї некомпетентності.

Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки? :lol:
Так я именно об этом, что нельзя.
Добро бы какой-то подзаборный забулдыга, но тут же, вроде, целый доктор наук.
Правда, не известно каких. Может, филологических. Но всё же.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37079
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:18

ЛАД ну від російської консерви таке чути - всі кацапи однакові, ви тільки на говно спроможні. Все що виходить з твого рота - говно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10264
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:22

  Schmit написав:........
При цьому всьому блогера разом з Портніковими зовсім не лякають перспективи втратити у цій бійці не, лише "око чи щелепу", а щось важливіше, без чого подальше життя (існування держави) стане неможливе.

Що, наприклад?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37079
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1560315604156051560615607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 334067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1020561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15152)
28.10.2025 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.