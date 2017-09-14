|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:22
ЛАД написав: flyman написав:
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.
Портнікова прийшлось би довше слухати, зекономив вам час (і це без Х2 плейбеку), але вдячності в мінус.
Ваша думка важлива. Як тут писали раніше: "кац предлагает сдаться"
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:25
BIGor написав:
Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?
Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:25
Что вы предлагаете?
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
[youtube]6Bco0IdFb-8[/youtube.
Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.
Портнікова прийшлось би довше слухати, зекономив вам час, але вдячності в мінус.
Але ваша думка важлива. Як тут писали раніше: "кац предлагает сдаться"
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:27
ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Киянин чи не через день у своїх відео розтулмачує.
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:28
Интересно, почему ультрапатриоты так полюбляють фекальную тематику.
А модераторы на это внимание не обращают.
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:28
ЛАД написав:Что вы предлагаете?
хай розклад дасть
по яким числам він мма-фаріоно-незламник, а по яким балашово-дубинсько-ягодзинсько-капітулянт
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:29
flyman написав: ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Киянин чи не через день у своїх відео розтулмачує.
Я не знаю, хто такий киянин.
Я задал вопрос вам.
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:31
fox767676 написав: ЛАД написав:Что вы предлагаете?
хай розклад дасть
по яким числам він мма-фаріоно-незламник, а по яким балашово-дубинсько-ягодзинсько-капітулянт
Это без строгого расписания.
Как график аварийных отключений - по необходимости.
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:35
ЛАД написав:
Это без строгого расписания.
Как график аварийных отключений - по необходимости.
зрозуміло
опортуніст-сітуаціоніст
