Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:22

ЛАД/fox предлагает сдаться

  ЛАД написав:
  flyman написав:База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)

Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.

Портнікова прийшлось би довше слухати, зекономив вам час (і це без Х2 плейбеку), але вдячності в мінус.
Ваша думка важлива. Як тут писали раніше: "кац предлагает сдаться"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 жов, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?

Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 жов, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
[youtube]6Bco0IdFb-8[/youtube.

Если вы хотели предложить "базу от Портникова", то и надо было приводить интервью Портникова, а не изложение TRIGGER MMA. Ничего интересного не услышал, кроме того, что по мнению TRIGGER MMA война должна продолжаться и продолжаться достаточно долго (непонятно сколько. До победы, разгрома/развала РФ и, соответственно, границ 91).
Ну и то, что русские не нация. Это не очень понятно - почему аналог американца не россмянин, а русский.
Даром время потерял.

Портнікова прийшлось би довше слухати, зекономив вам час, але вдячності в мінус.
Але ваша думка важлива. Як тут писали раніше: "кац предлагает сдаться"

Что вы предлагаете?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:27

  ЛАД написав:Что вы предлагаете?

Киянин чи не через день у своїх відео розтулмачує.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:28

Интересно, почему ультрапатриоты так полюбляють фекальную тематику.
А модераторы на это внимание не обращают.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:28

  ЛАД написав:Что вы предлагаете?

хай розклад дасть
по яким числам він мма-фаріоно-незламник, а по яким балашово-дубинсько-ягодзинсько-капітулянт
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?

Киянин чи не через день у своїх відео розтулмачує.

Я не знаю, хто такий киянин.
Я задал вопрос вам.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:31

  flyman написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?

Киянин чи не через день у своїх відео розтулмачує.

а може замахнешся на щось більш серйозне ніж усілякий треш?
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:31

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
хай розклад дасть
по яким числам він мма-фаріоно-незламник, а по яким балашово-дубинсько-ягодзинсько-капітулянт
Это без строгого расписания.
Как график аварийных отключений - по необходимости.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это без строгого расписания.
Как график аварийных отключений - по необходимости.

зрозуміло
опортуніст-сітуаціоніст
fox767676
