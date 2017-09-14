fox767676 написав: BIGor написав:
Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?
Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.
а ще на прикладі Бандерлога бачу, що навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу - системне хамство від плебса на кожній сторінці не іскорєнімо.
Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам, і навіть нема спроб знайти modus vivendi який би враховував інтереси самих різних соціо-культурних груп українців