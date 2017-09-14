в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік). Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"
BIGor написав:Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?
Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ? Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були. Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.
а ще на прикладі Бандерлога бачу, що навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу - системне хамство від плебса на кожній сторінці не іскорєнімо. Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам, і навіть нема спроб знайти modus vivendi який би враховував інтереси самих різних соціо-культурних груп українців
За уточненими даними Пенсійного фонду станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років Серед них, 47 091 — працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 120 офіційно є безробітними. Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи видокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями. Середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року.
50куе за 6? Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші. Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали? І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.
Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати.
ЛАД цікавився, що робити, а тут стільки професійних воєнних, але мирного часу.
коли мені було 19років, на зустрічі з 18річною дівчиною розповів, курсанти у ліфті катаються по 6 хоч ліфт налаштовано на вагу 350кг (не більше 4 курсантів), а ми їдемо по 6 (підстрибуємо і чіпляємось за стіни кабіни), і щоб цього не робили, завхоз намастив солідолом і кромку і нижче (руки і форма буде в солідолі, у тих хто чіпляється) дівчина не уявила гумору і питає: а що таке солідол?
для мене це було рівнозначне запитанню -столиця України? це була остання наша зустріч(думаю, ну наскільки вона недалека)
ми живемо 60 років майже поруч, коли бачимося на вулиці мій брат шуткує: це вона не знала що таке солідол
тому не треба так поводитися з незнайомими людьми, а знайомим краще підказати правильну відповідь
50куе за 6? Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші. Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали? І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.
Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати.
Пролетарям нема що втрачати крім власних кайданів. Але коли до цього дійде вищосортним, то вже буде пізно. Фарш взад не прокрутити.
Banderlog написав: Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки?
Навіщо? Світло є? Є! За графіком? Ні, постійно! Питань немає. Співчуваю пану Pesikot, але сподіваюся, що скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.
fox767676 написав: навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу
Бандерлог свідомо не шукає того соціального капіталу. Не те щоб це трудно, но та роль піз-опротівна Це складова нашого менталітету. для українців герой це добровільна жертва за громадський інтерес і даж не побоюсь цього слова - Лох. Архетип нашого борця за волю не геракл чи ахілес а прометей. мало грабить багатих надо бідним роздавати і бажано шоб потом за чужу бабу застрелили, як довбуша.) Тоді красавчік- герой посмертно, а ще краще невідомий герой) А зараз вижившим мож буде іще страждать птср, бухать в наливайках і купатись в фонтанах на день перемоги, кататись безплатно в громадському транспорті) більше плюшок від того соцкапіталу толку не буде. Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами. Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна. А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?