Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:41

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?

Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.

Так фаріон чи бендера? Ти плутаєшся в своїх героях. І давай хо ч якийсь факт-чекінг - мої цитати ітд. Інакше це бред.
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:43

  ЛАД написав:Интересно, почему ультрапатриоты так полюбляють фекальную тематику.
А модераторы на это внимание не обращают.

Ти кацап який полюбляє гівно? Яка суть твого існування? Боротьба за рашку?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:51

Бігору неможливо купити нерухомість

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав: Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".

Російський троль якщо не має аргументів - то звичайно переходить на особистості. По твоєму я вже мав би купити 3 квартири в Києві. Але чувак ти розганяєш доволі топорну пропаганду.

По-моему, вы просто бездельник и болтун, мимикрирующий под ультрапатриота, пряча при этом свою драгоценную тушку за кордоном. И ваша "особистість" гроша ломаного не стоит.
Сколько лично вы "мали би купити квартир в Києві" меня абсолдютно не волнует. Вы не способны ни на что толковое, кроме надувания щёк и пускания пузыней.
Это так, очень мягко.

а Бігору неможливо купити нерухомість, а жінці можна аж три:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5903108#p5903108
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 жов, 2025 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:53

  flyman написав:Пролетарям нема що втрачати крім власних кайданів.

Є - життя. Цей лозунг що ти написав не передбачав втрату життя!
  flyman написав:Але коли до цього дійде вищосортним, то вже буде пізно. Фарш взад не прокрутити.

Не дійде. Низькосортних ще є на 4-5 років війни це точно. До парагвайського варіанту нам не просто далеко, а ще дуже-дуже далеко.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:56

BIGor
твій психоз - ознака слабкості
в тебе зеро виправданнь твого громадянського дезертирства
ні вік, ні політична позиція, ні навіть гіпотетична "корисність в тилу"
хутко збрився коли требо було відповідати за бандеро-фаріонський базар
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:56

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Пролетарям нема що втрачати крім власних кайданів.

Є - життя. Цей лозунг що ти написав не передбачав втрату життя!
  flyman написав:Але коли до цього дійде вищосортним, то вже буде пізно. Фарш взад не прокрутити.

Не дійде. Низькосортних ще є на 4-5 років війни це точно. До парагвайського варіанту нам не просто далеко, а ще дуже-дуже далеко.

Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:00

  Banderlog написав:
  fox767676 написав: навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу

Бандерлог свідомо не шукає того соціального капіталу.
Не те щоб це трудно, но та роль піз-опротівна :lol:
Це складова нашого менталітету.
для українців герой це добровільна жертва за громадський інтерес і даж не побоюсь цього слова - Лох.
Архетип нашого борця за волю не геракл чи ахілес а прометей. :lol:
мало грабить багатих надо бідним роздавати і бажано шоб потом за чужу бабу застрелили, як довбуша.)
Тоді красавчік- герой посмертно, а ще краще невідомий герой)
А зараз вижившим мож буде іще страждать птср, бухать в наливайках і купатись в фонтанах на день перемоги, кататись безплатно в громадському транспорті) більше плюшок від того соцкапіталу толку не буде.
Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами.
Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?

так як ми частина західної цивілізації грецької (не левантського) варіанту, то

Геро́й (дав.-гр. ἥρως, hḗrōs — напівбог, славетна людина, захисник) — особа, що проявляє вищу форму мужності, розв'язує суспільно значущі конфлікти[1]; яка за свої досягнення чи якості розглядається як ідеал, приклад для наслідування[2]. Герой береться за розв'язання, як правило, виключних за своїми масштабами і труднощами завдань. Він бере на себе підвищені обов'язки і більшу відповідальність, ніж люди, які керуються загальноприйнятими нормами поведінки.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:06

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Добро бы какой-то подзаборный забулдыга, но тут же, вроде, целый доктор наук.


ЛАД, майте сором, не треба так критично реагувати
якщо ви чемний, краще надайте фото цього трансформатора, чи чемно виправите
https://www.ekobana.lt/ru/Projects%20al ... 0-10-kv/37


Дякую, prodigy, я не зважаю на ЛАДа чи Бандерлога. Якщо в їхній уяві задній двір поліклініки - це курник, то най буде)). Можу уточнити для зацікавлених, що на задньому дворі, про який я писала, також знаходиться чотириповерхова будівля (яка раза в три більша за поліклініку), і яка харчується теж від того трансформатора, потужність якого я насправді не знаю, але розміри трохи менші за те одоробло, що за посиланням на фото №2 знаходиться на колісах вантажівки.
Шось мені підказує, що розрізняти трансформатори за потужністю, розмірами та ін. характеристиками можуть не тільки лише всі доктори наук)))
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:17

  fler написав:Шось мені підказує, що розрізняти трансформатори за потужністю, розмірами та ін. характеристиками можуть не тільки лише всі доктори наук)))

Флер, а що таке солідол? :lol:

Підказка: ні, це не вазелін, - і він для іншого застосування :oops: :lol:
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:18

Бігоре можеш послухати улюбленку, тільки під ковдрою і з впн, шоб сусіди не запеленгували

