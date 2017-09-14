|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:19
flyman написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу
Бандерлог свідомо не шукає того соціального капіталу.
Не те щоб це трудно, но та роль піз-опротівна
Це складова нашого менталітету.
для українців герой це добровільна жертва за громадський інтерес і даж не побоюсь цього слова - Лох
.
Архетип нашого борця за волю не геракл чи ахілес а прометей.
мало грабить багатих надо бідним роздавати і бажано шоб потом за чужу бабу застрелили, як довбуша.)
Тоді красавчік- герой посмертно, а ще краще невідомий герой)
А зараз вижившим мож буде іще страждать птср, бухать в наливайках і купатись в фонтанах на день перемоги, кататись безплатно в громадському транспорті) більше плюшок від того соцкапіталу толку не буде.
Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами.
Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?
так як ми частина західної цивілізації грецької (не левантського) варіанту, то Геро́й (дав.-гр. ἥρως, hḗrōs — напівбог, славетна людина, захисник) — особа, що проявляє вищу форму мужності, розв'язує суспільно значущі конфлікти[1]; яка за свої досягнення чи якості розглядається як ідеал, приклад для наслідування[2]. Герой береться за розв'язання, як правило, виключних за своїми масштабами і труднощами завдань. Він бере на себе підвищені обов'язки і більшу відповідальність, ніж люди, які керуються загальноприйнятими нормами поведінки.
Ні, таки визначення слова "герой" в Бандерлога воно більш правдоподібно звучить!
(виділив чорним)
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:23
Успіх написав:
Ні, таки визначення слова "герой" в Бандерлога воно більш правдоподібно звучить!
(виділив чорним)
нафронтниці кажуть, якщо живий значить взагалі не герой, а навпаки "несплативший борг вітчизні в повній мірі"
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:24
flyman написав:
Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи
Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:33
Banderlog написав:
Бандерлог свідомо не шукає того соціального капіталу.
Не те щоб це трудно, но та роль піз-опротівна
Це складова нашого менталітету.
для українців герой це добровільна жертва за громадський інтерес і даж не побоюсь цього слова - Лох
.
Архетип нашого борця за волю не геракл чи ахілес а прометей.
мало грабить багатих надо бідним роздавати і бажано шоб потом за чужу бабу застрелили, як довбуша.)
Тоді красавчік- герой посмертно, а ще краще невідомий герой)
А зараз вижившим мож буде іще страждать птср, бухать в наливайках і купатись в фонтанах на день перемоги, кататись безплатно в громадському транспорті) більше плюшок від того соцкапіталу толку не буде.
Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами.
Саме це(виділив чорним) визначення слова "герой", я почав відчувати на собі після першого півріччя повномасштабки, коли тут, на форумі, почали звучати тупі/хитрозроблені відповіді на питання "чому не йдеш в ЗСУ?" - типу "бо ларьочник з синами - найважливіші в тилу", "ти герой - воюй, а я свого сина/чоловіка забронювала!", "я би пішов на фронт і показав би, як треба... - та мені вже 58-59 і мене туди не візьмуть"... і інші тупі відмазки/тупа куєта!
Banderlog написав:
Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?
Так отож!
На те, що я пишу, що моя дружина реально хвора - всім пох!
А те, що я можу ще не одну "пишечку" задовільнити
, так це викликає шалене обурення і заздрість!
Бо видно, що у тутешніх хейтерів їхні кавунячі хвостики вже давно зів'яли!
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:40
Letusrock написав: Успіх написав:
Ні, таки визначення слова "герой" в Бандерлога воно більш правдоподібно звучить!
(виділив чорним)
нафронтниці кажуть, якщо живий значить взагалі не герой, а навпаки "несплативший борг вітчизні в повній мірі"
Мені от цікаво, ХТО(???) чоловіки/сини отих нафронтниць?
Хто вони?
Ким вони рахуються?
Вони - бруд під нігтями, чи є ще якесь визначення їм?
