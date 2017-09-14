Letusrock написав:Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК" І от що з ним сталось. Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком. Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання. І це тільки в Одесі.
Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься
PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )
pesikot написав:На відміну, від тебе так Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк. Як і назвати свого патріарха.
- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру? - А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання
- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?
я теж таке питав свого діда, він був ухилянтом з розкуркуленої родини, ховався від нових окупантів у 1945-му, прожив щасливе життя до 80. А іншого не встиг спитати, бо він був добровольцем у 18, повоював 2 місяці, отримав інвалідність, помер у 53 роки ще до мого народження. От такі пироги
Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік). Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"
50куе за 6? Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші. Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали? І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.
Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати.
на кого это расчитано? эта акуительная история?))) один набросил дерьмеца на вентилятор...нет реакции ...второй давай "вентилятором" размазывать ну нет уже таких "умных" которые в 2025м по 6чел/оптом катаются на/с объекта каждый день) в реале бригады живут на объектах вахтами и редко выезжают на "ротацию")))
pesikot написав:Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )
fler написав:скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.
А коли партнери нададуть нові Зміївську, Трипільську ТЕЦи, Каховську ГЕС?
