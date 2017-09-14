а шо там со "стуком железных копыт" и Трампом который всех мирит? Сказал что щаз очередной Афганистан с Пакистаном замирит на раз) ...а тут такое вот... "Нетаньягу наказав військовим завдати "негайних, потужних" ударів по Газі" https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/28/8004834/
fler написав:Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим. Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
330 не бачив, а 110 по рельсах так непогано їздять
І прям до всіх підстанцій 110/10 є залізна дорога?
коли мені було 19років, на зустрічі з 18річною дівчиною розповів, курсанти у ліфті катаються по 6 хоч ліфт налаштовано на вагу 350кг (не більше 4 курсантів), а ми їдемо по 6 (підстрибуємо і чіпляємось за стіни кабіни), і щоб цього не робили, завхоз намастив солідолом і кромку і нижче (руки і форма буде в солідолі, у тих хто чіпляється) дівчина не уявила гумору і питає: а що таке солідол?
для мене це було рівнозначне запитанню -столиця України? це була остання наша зустріч(думаю, ну наскільки вона недалека)
ми живемо 60 років майже поруч, коли бачимося на вулиці мій брат шуткує: це вона не знала що таке солідол
тому не треба так поводитися з незнайомими людьми, а знайомим краще підказати правильну відповідь
Дівчина у вас спитала, коли не знала. А тут человек на голубом глазу уверенно несёт пургу (не в первый раз) и не стесняется. Нельзя щеголять незнанием. Я здесь прежде, чем спорить, часто проверяю себя и стараюсь найти подтвержения, а не писать с бухты-барахты. Мне уже малость надоело исправлять элементарные ошибки. Меня тут клюют и за меньшее. И вы что-то ни разу не заступились.
P.s. Прочитал следующий 2 поста автора и убедился, что я был абсолютно прав.
fler написав:...... скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.
ЛАД написав:Дівчина у вас спитала, коли не знала. А тут человек на голубом глазу уверенно несёт пургу (не в первый раз) и не стесняется. Нельзя щеголять незнанием. Я здесь прежде, чем спорить, часто проверяю себя и стараюсь найти подтвержения, а не писать с бухты-барахты. Мне уже малость надоело исправлять элементарные ошибки. Меня тут клюют и за меньшее. И вы что-то ни разу не заступились.
зі мною ви сперечаєтесь по всіх питаннях, які вже перевірені за вашою ж методикою