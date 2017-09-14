В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что убийство произошло 24 апреля. В Богодухове на территории гаражного кооператива между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Очевидцам удалось ее прекратить, после чего 48-летний фигурант ушел.



«Однако уже через полчаса он вернулся, чтобы отомстить своему оппоненту. Пришел не с пустыми руками — приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился соперник, ручную осколочную гранату. В результате взрыва 25-летний пострадавший получил телесные повреждения. Врачи боролись за его жизнь, однако от полученных ранений 26 апреля он умер в больнице», – рассказали правоохранители.



Отмечается, что фигурант признал вину частично, объяснив, что не собирался убивать потерпевшего, а хотел, чтобы тот извинился перед ним.



«По его словам, вечером он возвращался из магазина через городской парк и, задев ногой неизвестный предмет, поднял его. Увидел гранату, которую принял за шумовую. Намеревался передать ее полицейским, но временно спрятал в дровах возле дома», — добавили в прокуратуре.



Мужчина отметил, что проходил срочную службу кинологом, посещал занятия по допризывной подготовке, однако никогда не видел боевой гранаты и не знает, как она выглядит или действует. Он отметил, что был уверен — найденная граната не боевая.



Суд признал его виновным в умышленном убийстве и ношении, хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.