RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15606156071560815609
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 21:01

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи

Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Не знаю цифру 1917 (мне кажется, что вы преуменьшили), но сегодняшнюю цифру вы точно преувеличили.
Эти 10-15% не вищосортні, а просто люди, которые живут богаче основной массы.
К "вищосортним" из них относится небольшая часть.
И прав flyman - он писал совсем не о парагвайском варианте.
Хотя, честно говоря, я в это не верю. По разным причинам.
Хотя бы потому, что нет "направляющей и вдохновляющей", но это не единственная причина. До ситуации 1917 ещё очень далеко.
А о законах в ситуации 1917 говорить смешно. И в случае повторения было бы так же смешно. І тікати тоді було куди так само, як і сьогодні.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 21:44

Shaman
Вам я уже написал - при возникновении спора я сразу признаЮ, что я "слился".
Вы всегда правы, как и будивельник.
Спорить с уровнем инструкторв рвйкома по идеологии мне не по силам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:00

О раскрытии в Харьковской области схемы переправки мужчин в Венгрию сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Путь пролегал через Закарпатскую область и стоил 15 тысяч долларов.

По данным правоохранителей, руководил процессом из-за границы уроженец Донецкой области — подыскивал клиентов, занимался коммуникацией и распределением денег. Связь с желающими пересечь границу он поддерживал исключительно через мессенджеры.

За непосредственную реализацию плана отвечал 38-летний военный, которого и задержали при получении денег от клиента.

Военный должен был забрать мужчину из Харькова и доставить в Ужгород, избегая проверок на блокпостах. По прибытии — помочь пересечь границу. За свои действия фигурант должен был получить 2 тысячи долларов. Остальные средства — 13 тринадцать тысяч долларов — клиент должен был передать на Закарпатье еще одному доверенному лицу организатора.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/28/v-vengriyu-za-15-tysyach-na-perepravke-uklonista-iz-harkova-zaderzhali-voennogo/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:22

У місті, де примусова мобілізація стала звичною практикою, робота підрозділів Територіального центру комплектування (ТЦК) перетворилася на одну з найскладніших і найменш популярних служб. Вербувальні патрулі шукають чоловіків на вулицях — і часто стикаються з вороже налаштованим населенням.

"Усі хочуть нашої перемоги, але ніхто не хоче вступати до Сил оборони", — каже рядовий Мирослав Трембецький, водій призовних патрулів, який сам зазнав важкого поранення від атаки дрона в прифронтовому Покровську.
....
Криза набору загострюється на фоні інтенсивних атак противника: масовані ракетні та безпілотні удари роблять фронт "кривавим глухим кутом", а багато чоловіків або переховуються, або намагаються залишатися поза системою. За оцінками чиновників, серед мільйонів чоловіків військового віку значна частина намагається ухилитися від призову.

Попри це, до центру комплектування приходять і добровольці з-за кордону — люди без військового досвіду, але з бажанням допомогти. Вони прагнуть продемонструвати своє бажання воювати, тоді як місцеві часто намагаються уникнути виклику до лав армії.
https://www.unian.ua/war/vtrati-zsu-the-telegraph-rozpoviv-pro-mayora-z-naygirshoyu-robotoyu-v-ukrajini-novini-lvova-13173234.html
Для тех, кто ссылку открывать не будет - это не о Харькове, а о Львове.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:44

  fler написав:
  Banderlog написав: Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки? :lol:

Навіщо? Світло є? Є! За графіком? Ні, постійно! Питань немає.
Співчуваю пану Pesikot, але сподіваюся, що скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.

Ха ха
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5626
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:09

Оружия в стране много.
К вопросу, что будет после войны.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что убийство произошло 24 апреля. В Богодухове на территории гаражного кооператива между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Очевидцам удалось ее прекратить, после чего 48-летний фигурант ушел.

«Однако уже через полчаса он вернулся, чтобы отомстить своему оппоненту. Пришел не с пустыми руками — приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился соперник, ручную осколочную гранату. В результате взрыва 25-летний пострадавший получил телесные повреждения. Врачи боролись за его жизнь, однако от полученных ранений 26 апреля он умер в больнице», – рассказали правоохранители.

Отмечается, что фигурант признал вину частично, объяснив, что не собирался убивать потерпевшего, а хотел, чтобы тот извинился перед ним.

«По его словам, вечером он возвращался из магазина через городской парк и, задев ногой неизвестный предмет, поднял его. Увидел гранату, которую принял за шумовую. Намеревался передать ее полицейским, но временно спрятал в дровах возле дома», — добавили в прокуратуре.

Мужчина отметил, что проходил срочную службу кинологом, посещал занятия по допризывной подготовке, однако никогда не видел боевой гранаты и не знает, как она выглядит или действует. Он отметил, что был уверен — найденная граната не боевая.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве и ношении, хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/28/brosil-granatu-v-garazh-zhitelya-bogoduhova-prigovorili-za-ubijstvo/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15606156071560815609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 334363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1020932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.