flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде. Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи
Зараз не 1917 а 2025. Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%. Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни. В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди. Так що 1917 не буде.
Не знаю цифру 1917 (мне кажется, что вы преуменьшили), но сегодняшнюю цифру вы точно преувеличили. Эти 10-15% не вищосортні, а просто люди, которые живут богаче основной массы. К "вищосортним" из них относится небольшая часть. И прав flyman - он писал совсем не о парагвайском варианте. Хотя, честно говоря, я в это не верю. По разным причинам. Хотя бы потому, что нет "направляющей и вдохновляющей", но это не единственная причина. До ситуации 1917 ещё очень далеко. А о законах в ситуации 1917 говорить смешно. И в случае повторения было бы так же смешно. І тікати тоді було куди так само, як і сьогодні.
О раскрытии в Харьковской области схемы переправки мужчин в Венгрию сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Путь пролегал через Закарпатскую область и стоил 15 тысяч долларов.
По данным правоохранителей, руководил процессом из-за границы уроженец Донецкой области — подыскивал клиентов, занимался коммуникацией и распределением денег. Связь с желающими пересечь границу он поддерживал исключительно через мессенджеры.
За непосредственную реализацию плана отвечал 38-летний военный, которого и задержали при получении денег от клиента.
Военный должен был забрать мужчину из Харькова и доставить в Ужгород, избегая проверок на блокпостах. По прибытии — помочь пересечь границу. За свои действия фигурант должен был получить 2 тысячи долларов. Остальные средства — 13 тринадцать тысяч долларов — клиент должен был передать на Закарпатье еще одному доверенному лицу организатора.
У місті, де примусова мобілізація стала звичною практикою, робота підрозділів Територіального центру комплектування (ТЦК) перетворилася на одну з найскладніших і найменш популярних служб. Вербувальні патрулі шукають чоловіків на вулицях — і часто стикаються з вороже налаштованим населенням.
"Усі хочуть нашої перемоги, але ніхто не хоче вступати до Сил оборони", — каже рядовий Мирослав Трембецький, водій призовних патрулів, який сам зазнав важкого поранення від атаки дрона в прифронтовому Покровську. .... Криза набору загострюється на фоні інтенсивних атак противника: масовані ракетні та безпілотні удари роблять фронт "кривавим глухим кутом", а багато чоловіків або переховуються, або намагаються залишатися поза системою. За оцінками чиновників, серед мільйонів чоловіків військового віку значна частина намагається ухилитися від призову.
Попри це, до центру комплектування приходять і добровольці з-за кордону — люди без військового досвіду, але з бажанням допомогти. Вони прагнуть продемонструвати своє бажання воювати, тоді як місцеві часто намагаються уникнути виклику до лав армії.
Banderlog написав: Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки?
Навіщо? Світло є? Є! За графіком? Ні, постійно! Питань немає. Співчуваю пану Pesikot, але сподіваюся, що скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.
Оружия в стране много. К вопросу, что будет после войны.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что убийство произошло 24 апреля. В Богодухове на территории гаражного кооператива между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Очевидцам удалось ее прекратить, после чего 48-летний фигурант ушел.
«Однако уже через полчаса он вернулся, чтобы отомстить своему оппоненту. Пришел не с пустыми руками — приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился соперник, ручную осколочную гранату. В результате взрыва 25-летний пострадавший получил телесные повреждения. Врачи боролись за его жизнь, однако от полученных ранений 26 апреля он умер в больнице», – рассказали правоохранители.
Отмечается, что фигурант признал вину частично, объяснив, что не собирался убивать потерпевшего, а хотел, чтобы тот извинился перед ним.
«По его словам, вечером он возвращался из магазина через городской парк и, задев ногой неизвестный предмет, поднял его. Увидел гранату, которую принял за шумовую. Намеревался передать ее полицейским, но временно спрятал в дровах возле дома», — добавили в прокуратуре.
Мужчина отметил, что проходил срочную службу кинологом, посещал занятия по допризывной подготовке, однако никогда не видел боевой гранаты и не знает, как она выглядит или действует. Он отметил, что был уверен — найденная граната не боевая.
Суд признал его виновным в умышленном убийстве и ношении, хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.