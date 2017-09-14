RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:00

О раскрытии в Харьковской области схемы переправки мужчин в Венгрию сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Путь пролегал через Закарпатскую область и стоил 15 тысяч долларов.

По данным правоохранителей, руководил процессом из-за границы уроженец Донецкой области — подыскивал клиентов, занимался коммуникацией и распределением денег. Связь с желающими пересечь границу он поддерживал исключительно через мессенджеры.

За непосредственную реализацию плана отвечал 38-летний военный, которого и задержали при получении денег от клиента.

Военный должен был забрать мужчину из Харькова и доставить в Ужгород, избегая проверок на блокпостах. По прибытии — помочь пересечь границу. За свои действия фигурант должен был получить 2 тысячи долларов. Остальные средства — 13 тринадцать тысяч долларов — клиент должен был передать на Закарпатье еще одному доверенному лицу организатора.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/28/v-vengriyu-za-15-tysyach-na-perepravke-uklonista-iz-harkova-zaderzhali-voennogo/
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:22

У місті, де примусова мобілізація стала звичною практикою, робота підрозділів Територіального центру комплектування (ТЦК) перетворилася на одну з найскладніших і найменш популярних служб. Вербувальні патрулі шукають чоловіків на вулицях — і часто стикаються з вороже налаштованим населенням.

"Усі хочуть нашої перемоги, але ніхто не хоче вступати до Сил оборони", — каже рядовий Мирослав Трембецький, водій призовних патрулів, який сам зазнав важкого поранення від атаки дрона в прифронтовому Покровську.
....
Криза набору загострюється на фоні інтенсивних атак противника: масовані ракетні та безпілотні удари роблять фронт "кривавим глухим кутом", а багато чоловіків або переховуються, або намагаються залишатися поза системою. За оцінками чиновників, серед мільйонів чоловіків військового віку значна частина намагається ухилитися від призову.

Попри це, до центру комплектування приходять і добровольці з-за кордону — люди без військового досвіду, але з бажанням допомогти. Вони прагнуть продемонструвати своє бажання воювати, тоді як місцеві часто намагаються уникнути виклику до лав армії.
https://www.unian.ua/war/vtrati-zsu-the-telegraph-rozpoviv-pro-mayora-z-naygirshoyu-robotoyu-v-ukrajini-novini-lvova-13173234.html
Для тех, кто ссылку открывать не будет - это не о Харькове, а о Львове.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:44

  fler написав:
  Banderlog написав: Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки? :lol:

Навіщо? Світло є? Є! За графіком? Ні, постійно! Питань немає.
Співчуваю пану Pesikot, але сподіваюся, що скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.

Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:09

Оружия в стране много.
К вопросу, что будет после войны.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что убийство произошло 24 апреля. В Богодухове на территории гаражного кооператива между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Очевидцам удалось ее прекратить, после чего 48-летний фигурант ушел.

«Однако уже через полчаса он вернулся, чтобы отомстить своему оппоненту. Пришел не с пустыми руками — приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился соперник, ручную осколочную гранату. В результате взрыва 25-летний пострадавший получил телесные повреждения. Врачи боролись за его жизнь, однако от полученных ранений 26 апреля он умер в больнице», – рассказали правоохранители.

Отмечается, что фигурант признал вину частично, объяснив, что не собирался убивать потерпевшего, а хотел, чтобы тот извинился перед ним.

«По его словам, вечером он возвращался из магазина через городской парк и, задев ногой неизвестный предмет, поднял его. Увидел гранату, которую принял за шумовую. Намеревался передать ее полицейским, но временно спрятал в дровах возле дома», — добавили в прокуратуре.

Мужчина отметил, что проходил срочную службу кинологом, посещал занятия по допризывной подготовке, однако никогда не видел боевой гранаты и не знает, как она выглядит или действует. Он отметил, что был уверен — найденная граната не боевая.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве и ношении, хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/28/brosil-granatu-v-garazh-zhitelya-bogoduhova-prigovorili-za-ubijstvo/
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харьков.
Две тэпэшки подогнали партнэры

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:26

  flyman написав:політичні похорони Мілея не відбулися
Спасибо.
Коротко и интересно, хотя ничего особо нового.
Ну а его победа не очень удивляет при такой поддержке Трамп. 20 млрд. своё дело сделали - деньги большие и на дороге не валяются.
Вот только не очень понял фразу: "5:19 Проте ціною цих змін стали масові скорочення, заморожені зарплати, пенсії, які порізані по суті, да, тобто відносно от цього зростання цін", - при том, что: "4:42 інфляція знизилась з 12,8% на початку року до 2,1
у вересні.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08

  Бетон написав:Харьков.
Две тэпэшки подогнали партнэры

Зображення
У меня, к сожалению, нет газа.
Но сегодня, наконец:
Распоряжение о старте отопительного сезона в Харьковской области начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 28 октября.

Этот документ опубликован на сайте областной военной администрации. Распоряжение носит рекомендательный характер для руководителей на местах.

То есть военные администрации населенных пунктов и органы местного самоуправления должны, в свою очередь, принять решение о пуске теплоносителя исходя из температурного режима. Отопительный сезон необходимо начать после того, как трое суток подряд среднесуточная температура будет не выше 8 градусов тепла.

В первую очередь батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения с постоянным пребыванием людей, а также образования, где дети учатся офлайн или в комбинированном формате.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/28/otopitelnyj-sezon-na-harkovshhine-mozhno-nachinat-kmu-i-sinegubov-dokument/
Уже, правда, "трое суток подряд" были давно. :)
Сейчвс, возможно, 8,5. Надеюсь, ещё ждать не будут.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 00:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только не очень понял фразу: "5:19 Проте ціною цих змін стали масові скорочення, заморожені зарплати, пенсії, які порізані по суті, да, тобто відносно от цього зростання цін", - при том, что: "4:42 інфляція знизилась з 12,8% на початку року до 2,1
у вересні.
А що тут розуміти?
Витрати бюджету - зменшились( масові скорочення, заморожені зарплати , пенсії)
Інфляція як наслідок зменшення витрат бюджету - зменшилась..

Тепер питання
Отже зменшився рівень споживання тих хто сидів на бюджетних грошах....
Тобто і чиновників в тому числі...
І хто з них буде зацікавлений і далі проводити реформи?
