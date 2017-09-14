Китай цілеспрямовано обмежує постачання. Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькими цінами. Проте Пекін поступово зменшує продаж ключових компонентів Києву та його союзникам, пише ntv.de. Українські фахівці закликають Євросоюз заповнити цю прогалину.
За даними джерел у військово-промисловому секторі, Китай дедалі більше обмежує експорт комплектуючих для безпілотників в Україну. Ба більше — навіть спроби українських оборонних підприємств імпортувати китайські електронні компоненти через дружні країни, зокрема держави Балтії чи Польщу, тепер блокуються.
«Зараз китайський уряд навіть забороняє постачання цих компонентів у зазначені країни, бо знає, що вони зрештою потрапляють до нас в Україну», — пояснив Юрій Ломіковський у розмові з ntv.de та низкою європейських ЗМІ у Львові.
Ну от приїхали. А нічого було ліпити ворога з нейтрального до нас Китаю, бо все наше дронове виробництво, уся "стіна дронів" тримається на китайських комплектуючих і ніякі європи з штатами чи навіть японіями не зможуть замінити китайські компоненти. Ну але: "Україна готова воювати ще два-три роки".