Додано: Сер 29 жов, 2025 07:07
Додано: Сер 29 жов, 2025 07:29
Додано: Сер 29 жов, 2025 07:33
Додано: Сер 29 жов, 2025 07:35
вам не по силам наводити аргументи за свої хибні ідеї. які суперечки?
але ви вперто висловлюєте помилкові думки
Додано: Сер 29 жов, 2025 07:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сколько верещала Монтян за Россию на украинских телеканалах ... и вот она - благодарная Россия ...
Додано: Сер 29 жов, 2025 09:38
Знов ті же самі граблі... А постійні наїзди на Китай від вищих посадових осіб країни, який ефект очікувався? Добре що війну Китаю ще не обявили.
Спочатку з кожної праски "Товариш Сі - пуйло", а потім rolling eyes чому на ворожі позиції доведеться скидувати замість FPV-дронів Миколу-тракториста озброєного лопатою.
Додано: Сер 29 жов, 2025 09:41
не надав мільйон солдат, танки, літаки, ракети.. це мало для нейтральності?
Чи може Китай повністю утримує РФ грошима ці роки, як захід Україну?
Додано: Сер 29 жов, 2025 09:42
pesikot ця дурочка одна зі списку тих, хто зрадив: шарій, ревреба, молочний, повалій, лорак
співачки -вони за гроші будь що зроблять
і ці псевдо-журналісти і актори чим думають
наприклад влада в Одесі (в особі труханова) робить твоєму бізнесу(чи кар'єрі) боляче (інколи навіть вбиває, як Дерев'янко), то не треба ототожнювати кримінал у владі (Янукович, Юля, труханов) з країною, де ти народився і жив все життя
Труханову вчора вручили підозру, і не він один, а також його молода команда
1. Геннадий Труханов
2. Анна Позднякова
3. Валерий Силин
4. Вадим Тодийчук
5. Леонид Гребенюк
Додано: Сер 29 жов, 2025 09:50
навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.
