pesikot ця дурочка одна зі списку тих, хто зрадив: шарій, ревреба, молочний, повалій, лорак
співачки -вони за гроші будь що зроблять
і ці псевдо-журналісти і актори чим думають наприклад влада в Одесі (в особі труханова) робить твоєму бізнесу(чи кар'єрі) боляче (інколи навіть вбиває, як Дерев'янко), то не треба ототожнювати кримінал у владі (Янукович, Юля, труханов) з країною, де ти народився і жив все життя
Hotab написав:Schmit Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?
Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.
В якому місці був послідовно нейтральний ?
навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.
