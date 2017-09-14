RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:07

Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?
Hotab
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:29

  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:33

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?
pesikot
Аватар користувача
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:35

  ЛАД написав:Shaman
Вам я уже написал - при возникновении спора я сразу признаЮ, что я "слился".
Вы всегда правы, как и будивельник.
Спорить с уровнем инструкторв рвйкома по идеологии мне не по силам.

вам не по силам наводити аргументи за свої хибні ідеї. які суперечки? :lol:

але ви вперто висловлюєте помилкові думки ;)
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Сколько верещала Монтян за Россию на украинских телеканалах ... и вот она - благодарная Россия ...
pesikot
Аватар користувача
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 09:41

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?

не надав мільйон солдат, танки, літаки, ракети.. це мало для нейтральності?
Чи може Китай повністю утримує РФ грошима ці роки, як захід Україну?
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 09:42

pesikot ця дурочка одна зі списку тих, хто зрадив: шарій, ревреба, молочний, повалій, лорак

співачки -вони за гроші будь що зроблять

і ці псевдо-журналісти і актори чим думають
наприклад влада в Одесі (в особі труханова) робить твоєму бізнесу(чи кар'єрі) боляче (інколи навіть вбиває, як Дерев'янко), то не треба ототожнювати кримінал у владі (Янукович, Юля, труханов) з країною, де ти народився і жив все життя


Труханову вчора вручили підозру, і не він один, а також його молода команда
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... odesi.html
1. Геннадий Труханов
2. Анна Позднякова
3. Валерий Силин
4. Вадим Тодийчук
5. Леонид Гребенюк
prodigy
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 09:50

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?


навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.
prodigy
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:00

  prodigy написав:pesikot ця дурочка одна зі списку тих, хто зрадив: шарій, ревреба, молочний, повалій, лорак

співачки -вони за гроші будь що зроблять

і ці псевдо-журналісти і актори чим думають
наприклад влада в Одесі (в особі труханова) робить твоєму бізнесу(чи кар'єрі) боляче (інколи навіть вбиває, як Дерев'янко), то не треба ототожнювати кримінал у владі (Янукович, Юля, труханов) з країною, де ти народився і жив все життя
а з якою країною їх ототожнювати? З румунією?
Banderlog
Аватар користувача
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:25

  Letusrock написав:
  fler написав:і яка харчується теж від того трансформатора, потужність якого я насправді не знаю, але розміри трохи менші

"підлога країни без електрохарчування"? Штірліц ніколи не був так близько від провалу


це той випадок, коли мем вийшов з під контролю
trololo
Аватар користувача
 
1
1
