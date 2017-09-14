|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:47
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Не знаю цифру 1917 (мне кажется, что вы преуменьшили), но сегодняшнюю цифру вы точно преувеличили.
Эти 10-15% не вищосортні, а просто люди, которые живут богаче основной массы.
К "вищосортним" из них относится небольшая часть.
Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати. Це випливає з контексту розмови.
До чого тут "богаче основной массы"? Не розумію.
andrijk777
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 11:22
andrijk777 написав:
Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати
?
1 Якщо в межах України то 95% з 40 млн - НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
2 Якщо в межах військовозобовязаних 10 млн - то 80% з них НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
Якась вищосортність виходить навпаки...
Найвищий Вищий сорт ПО МОЄМУ - це 1-2 млн ЗСУ
Вищий сорт - __________________це 2-5 млн Волонтери+працівники на оборонку
По вашому вищий сорт це 80-95% населення України..- так не може бути
Тому в подальшому, уоли збиретесь використовувати відсотки -відразу дивіться на дві речі
а - до якої групи ці відсотки
б - яке абсолютне число..
Тоді рідше будете втрапляти в халепу...
budivelnik
- Повідомлень: 27249
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 11:57
prodigy написав:
навіть Трамп побачив що не нейтральний
pesikot написав: Schmit написав:
Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.
В якому місці був послідовно нейтральний ?
, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.
В Індії чиї чи для кого нафтопереробні заводи закуповують нафту рф? часом не для наших найпотужніших партнерів британців?
Schmit
- Повідомлень: 5221
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:19
ЛАД написав: flyman написав:
політичні похорони Мілея не відбулися
Спасибо.
Коротко и интересно, хотя ничего особо нового.
Ну а его победа не очень удивляет при такой поддержке Трамп. 20 млрд. своё дело сделали - деньги большие и на дороге не валяются.
Вот только не очень понял фразу: "5:19 Проте ціною цих змін стали масові скорочення, заморожені зарплати, пенсії, які порізані по суті, да, тобто відносно от цього зростання цін", - при том, что: "4:42 інфляція знизилась з 12,8% на початку року до 2,1
у вересні.
звичайно, лише підтримка Трампа та американські кредити - все за лівацькими методичками.
а скорочення витрат, всіх цих чиновників, приборкання інфляції - все це ні до чого...
Shaman
- Повідомлень: 10218
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:38
Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно
і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?
Якщо це відомо ДАВНО, то і модель поведінки(ведення війни) треба будувати відповідно до цього.
А не воювати 4 роки(+ ще n років) а тоді "виявити" що Китай союзник кацапів.
andrijk777
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:46
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати
?
Це такі, які 100% не будуть воювати, ти(і твої сини) наприклад.
Для інших змінять закон і вони підуть воювати.
Таких 10-15% серед М20-60(які мають руки-ноги і можуть воювати, якщо грубо).
В 1917 таких було 1-2%.
andrijk777
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
