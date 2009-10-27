RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:17

  Vadim_ написав:На мою думку, гіпотетично , якщо повністю "перекрити кран" нафті рф то у світі буде колапс і це розуміють і британці і усі інші і думають уже давно шо робити і шо ВИГІДНІШЕ для ЇХНІХ країн і кацапи це розуміють.
Навіть усі пластикові запчастини FPV дронів вироблені у китаї з нафти рф і дизель в Країні з нафти рф а не США чі Норвегії

Це брехня.
Є деякі дослідження що навіть якщо 100% рос. нафти забрати з ринку, то ніякого колапсу не буде. Звичайно ціни зростуть, але на 10-20-30%, а не в рази. А рос. нафту може частково замінити арабська і США можуть збільшити добуток.
Між-іншим вже ж є прецедент - Європа майже повністю відмовилась від рос. газу і де колапс? Немає ніякого колапсу, хоч РФ поставляла досить багато газу і не перенаправила цей газ на інші ринки.

Тут проблема тільки в бажанні(і можливості втілити це бажання), ось бажання немає, або немає можливості реалізувати це бажання.
Іншими словами Китай такого "бажання" не має, а США не має можливості заставити Китай.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:53

Напад росії і білорусі на Україну

тут дехто мріє про фінський шлях. але Україна - не Фінляндія, а Раша - не срср. та
й часи змінилися
«Зрівняти Москву із землею». У Бельгії пригрозили відповіддю на можливий удар по НАТО, Росія обурилася
Він підкреслив, що Захід не повинен піддаватися шантажу і залякуванню країни-агресора РФ.

На запитання, чи боїться він, що Путін може одного разу випустити неядерну ракету по Брюсселю, міністр відповів, що «ні» — «адже такий удар означав би атаку в саме серце НАТО, і в такому разі ми зрівняємо Москву із землею».
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:56

Напад росії і білорусі на Україну

а що скажуть наші фізики?
Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата Посейдон та похизувався «перевагами» ракети Буревісник
За словами кремлівського диктатора, «перевага» Буревісника в тому, що ядерна силова установка у 1000 разів менша за потужність реактора атомного підводного човна. Тому ядерний реактор Буревісника нібито запускається «протягом хвилин і секунд». Путін назвав ракету «проривом» для Росії.

чи є тут щось від правди? чи бреше, як дихає, а дихає дуже часто :lol:
У російському Генштабі заявили, що Буревісник буцімто подолав 14 тис. км й перебував у повітрі близько 15 годин.
й цікаво де це щастя впало? з працюючим ядерним реактором... 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:56

  prodigy написав:............
навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.
В принципе, Vadim_ уже ответил на это.
Росс. нефть составляла в последние годы 11-12% от мирового экспорта. Не нашёл свежих цифр, но в 2023
Россия занимает третье место, на ее долю в 2023 году пришлось 9,51% мирового экспорта. Это составило 122 млрд долларов.
https://www.investopedia.com/articles/company-insights/082316/worlds-top-10-oil-exporters.asp#:. Но это в стоимостном выражении. В физическом обхёме доля выше - санкции уже действовали и росс. цена была с дисконтом.
Если бы росс. нефть одномоментно убрали с мирового рынка это привело бы к резкому росту цен и очень серьёзному мировому экономическому кризису. Поэтому санкции были направлены не столько на уменьшение потреления росс нефти, сколько на уменьшение доходов РФ от её экспорта за счёт снижения цен на росс. нефть.
Если интересно, можете посмотреть неплохую аналитическую статью https://re-russia.net/en/analytics/0244/. Там анализ экспорта-импорта РФ и его изменения за последние годы с вероятным прогнозом на будушее. Развал росс. экономики, которого тут некоторые ожидают, не прогнозируют, но сложности и обострение проблем да.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:01

  Shaman написав:а що скажуть наші фізики?
Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата Посейдон та похизувався «перевагами» ракети Буревісник
За словами кремлівського диктатора, «перевага» Буревісника в тому, що ядерна силова установка у 1000 разів менша за потужність реактора атомного підводного човна. Тому ядерний реактор Буревісника нібито запускається «протягом хвилин і секунд». Путін назвав ракету «проривом» для Росії.

чи є тут щось від правди? чи бреше, як дихає, а дихає дуже часто :lol:
У російському Генштабі заявили, що Буревісник буцімто подолав 14 тис. км й перебував у повітрі близько 15 годин.
й цікаво де це щастя впало? з працюючим ядерним реактором... 8)

Вибух теж можна назвати свого роду запуском "протягом секунд"
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:03

Напад росії і білорусі на Україну

а отут можуть бути цікаві наслідки
Перша зустріч за 6 років. Чому світ стежитиме за переговорами Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня і як вони можуть змінити хід війни РФ проти України
30 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за шість років зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За цією зустріччю пильно стежить увесь світ, адже, як припускають західні медіа та аналітики, на порядку денному може бути щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торговельної війни між Китаєм і США, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Вашингтона домогтися врегулювання у війні Росії проти України.
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:12

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:На мою думку, гіпотетично , якщо повністю "перекрити кран" нафті рф то у світі буде колапс і це розуміють і британці і усі інші і думають уже давно шо робити і шо ВИГІДНІШЕ для ЇХНІХ країн і кацапи це розуміють.
Навіть усі пластикові запчастини FPV дронів вироблені у китаї з нафти рф і дизель в Країні з нафти рф а не США чі Норвегії

Це брехня.
Є деякі дослідження що навіть якщо 100% рос. нафти забрати з ринку, то ніякого колапсу не буде. Звичайно ціни зростуть, але на 10-20-30%, а не в рази. А рос. нафту може частково замінити арабська і США можуть збільшити добуток.
Між-іншим вже ж є прецедент - Європа майже повністю відмовилась від рос. газу і де колапс? Немає ніякого колапсу, хоч РФ поставляла досить багато газу і не перенаправила цей газ на інші ринки.

Тут проблема тільки в бажанні(і можливості втілити це бажання), ось бажання немає, або немає можливості реалізувати це бажання.
Іншими словами Китай такого "бажання" не має, а США не має можливості заставити Китай.
Вы ошибаетесь.
Пропажа с рынка 10% товара увеличивает его цену не на 10-20 или даже 30%, а, возможно, значительно сильнее. Именно в разы. Тем более, товара, являющегося основой современной экономики. А арабы и США не увеличат добычу настолько сильно за день или даже иесяц.
"Немає ніякого колапсу" в Европе просто потому, что произошла перебалансировка потоков. Росс. нефть и газ заменили арабо-американскими поставками, а российские пошли в Азию. Правда, цены на газ в Европе выросли, если не ошибаюсь, вдвое и Европа (в частности, Германия) испытывает достаточно серьёзные экономические проблемы, как минимум, частично связанные с ростом цен на энергию.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:22

  ЛАД написав: Если бы росс. нефть одномоментно убрали с мирового рынка это привело бы к резкому росту цен и очень серьёзному мировому экономическому кризису.

"одномоментно" забрати її неможливо, давайте не будемо розглядати фантастичні сценарії.

Це саме слово в слово говорили про рос.газ. І що? де серйозна европейська економічно криза? Не було її чомусь. Чому? У ваших статтях цього не написали?
  ЛАД написав: Поэтому санкции были направлены не столько на уменьшение потреления росс нефти, сколько на уменьшение доходов РФ от её экспорта за счёт снижения цен на росс. нефть.

Санкції на нафту не працюють - ось і вся правда.
Те що "працює" - це чисто ринкові механізми або "репутаційні" механізми або дії ЗСУ, але не санкції.
Підкреслю - санкції на нафту. Про санкції в інших сферах я не говорю.
  ЛАД написав:Если интересно, можете посмотреть неплохую аналитическую статью https://re-russia.net/en/analytics/0244/. Там анализ экспорта-импорта РФ и его изменения за последние годы с вероятным прогнозом на будушее. Развал росс. экономики, которого тут некоторые ожидают, не прогнозируют, но сложности и обострение проблем да.

"сложности и обострение проблем" - це нам обіцяють приблизно з 2014 року. По-моєму 10 років обіцянок - трішки забагато.
А те що у них є деякі складнощі і проблеми - ну це прям очевидна очевидність.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:33

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиками та незаконним переправленням ухилянтів до Румунії. Під час операції було проведено 43 санкціоновані обшуки та затримано 12 осіб у Мукачеві.
.......
Кілька місяців правоохоронці фіксували факти розповсюдження наркотичних речовин серед місцевих жителів, зокрема наркозалежних. Уже після затримання, експрес-тести підтвердили, що наркозалежними були і кілька учасників групи.

Затримано 12 осіб: на Закарпатті викрили банду, яка продавала наркотики та перевозила ухилянтів до Румунії. Фото і відео
Переправляли ухилянтів за кордон
Крім цього, учасники злочинної групи налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Чоловіків доставляли на Тячівщину, де вони через річку Тиса переправлялись до Румунії. Вартість "трансферу" стартувала від 5 тисяч доларів за особу.
https://www.obozrevatel.com/ukr/rozsliduvannya/zatrimano-12-osib-na-zakarpatti-vikrili-bandu-yaka-prodavala-narkotiki-ta-perevozila-uhilyantiv-do-rumunii-foto-i-video.htm?
Переправка ухилянтов за кордон уже соперничает по доходности с торговлей наркотиками? :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:35

  ЛАД написав:"Немає ніякого колапсу" в Европе просто потому, что произошла перебалансировка потоков. Росс. нефть и газ заменили арабо-американскими поставками, а российские пошли в Азию.

Російський "європейський" газ не пішов в Азію - це просто не правда.
Немає навіть фізичної можливості перенаправити цей газ в Азію.
  ЛАД написав: Правда, цены на газ в Европе выросли, если не ошибаюсь, вдвое и Европа (в частности, Германия) испытывает достаточно серьёзные экономические проблемы, как минимум, частично связанные с ростом цен на энергию.

Помиляєтесь, не в рази.
Спеціально поговори про це з Чатом, ось дані:
Рік — Приблизна середня TTF (€/MWh)
2007 — 24.92.
2008 — 40.20.
2009 — 27.10.
2010 — 25.16.
2011 — 32.43.
2012 — 36.66.
2013 — 34.24.
2014 — 32.02.
2015 — 22.35.
2016 — 13.32.
2017 — 17.58.
2018 — 24.22.
2019 — 13.63.
2020 — 9.72.
2021 — 48.67. (велика волатильність — 2-ге півріччя 2021 вже сильно зросло).
2022 — 96.37 (значення з початку/січня 2022 у $/GJ переведене; 2022 був дуже волатильний із піками в другій половині року — див. щомісячні дані).
2023 — ≈41–42 (орієнтовно середній річний для ринкових ф'ючерсів/front-month у 2023 — джерела дають ~41.4 €/MWh для ф'ючерсів ICE; у першому кварталі 2023 квартальні значення були більшими).

На сьогодні ціна 31,610 EUR/МВт·год.
Нагадаю що фактична відмова від газу відбулась в другій половині 2022 року(після підриву СП).
Тобто ціна стабілізувалась.
Звичайно вона стала трохи вища тому що трубопровідний газ дорожчий за СПГ.
З нафтою такої проблеми не буде - доставка нафти що танкером що по трубі майже не впливає на ціну.

Звичайно що проблеми є, якщо б їх не було то давно би рос.нафту прибили. Але масштабної кризи чи колапсу не сталось.
andrijk777
Finance.ua


