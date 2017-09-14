andrijk777 написав:....... Російський "європейський" газ не пішов в Азію - це просто не правда. Немає навіть фізичної можливості перенаправити цей газ в Азію.
Правда. Естественно, не в полном объёме, а частично. И за счёт роста поставок через "Силу Сибири", и за счёт СПГ.
Вот какую табличку мне выдал chatgpt:
Таблица — цена импорта газа, Германия (ориентир), 2018–2025 (единицы: USD / Million Metric Btu (MMBtu)) Год...Цена, USD / MMBtu..... Примечание 2015 7.2243 снижение после обвала нефти 2014 г. 2016 4.5596 минимум десятилетия 2017 5.8273 умеренный рост на фоне восстановления спроса 2018 7.9161 рост цен и активных закупок 2019 4.4549 переизбыток предложения 2020 3.1782 падение в пандемию 2021 15.9074 начало кризиса энергоресурсов 2022 37.5198 пик ценового шока 2023 12.8832 резкое снижение после стабилизации рынка 2024 10.8911 относительное равновесие 2025 - 12.47 (среднее за янв–сен 2025, предварительное) Источники: годовые данные IMF / World Bank (через FRED). 2025 (янв-сен) — среднее месячных значений Germany Natural Gas Border Price (YCharts / IMF). Видим сильное падение во время пандемии, сильный рост в сязи с оживлением спроса в 2021, резкий подскок после начала войны и подрыва "Северных потоков" и стабилизация в 2023-2025. Но по сравнению с 2015-2018 стабилизация на заметно более высоких уровнях.
Звичайно вона стала трохи вища тому що трубопровідний газ дорожчий за СПГ. З нафтою такої проблеми не буде - доставка нафти що танкером що по трубі майже не впливає на ціну.
Звичайно що проблеми є, якщо б їх не було то давно би рос.нафту прибили. Але масштабної кризи чи колапсу не сталось.
Вы опечатались? Трубопроводний газ дешевле СПГ. масштабної кризи чи колапсу не сталось именно потому, что не было никаких резких телодвмжений.
1.Брати Німеччину - некоректно. Газ - це дуже "специфічний продукт". Добуток газу коштує копійки, ключовим моментом є саме доставка. Очевидно що Німеччина найбільше постраждала від відмови. Тому брати ціни в Німеччині некоректно. Давайте візьмемо Португалію, чи Португалія не Європа. Ми ж з Європу по-моєму говоримо, чи за Німеччину? Я брав дані з хабу TTF - це загальновідомий європейський хаб. Там ціни більш "помірковані". З нафтою таких приколів не має. Там ціна що в Австралії що в Німеччині - майже однакова. 2.З незрозумілих причин ви взяли за "еталон" 2015-2018, чому? Візьміть дані з 2007 року, як я. В 2008, 2011-2014 ціни на хабі TTF вищі ніж сьогодні.
pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?
Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить
То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний) сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.
як так хочеться проросійським в душі розповідати, що союзників немає в Україн немає. аж так немає, що вже четвертий рік допомагають. де їх немає, так це в Раші - тамтешні "союзники" знімають останнє за допомогу - але кому це цікаво - російський нарід заплатить
про статус Китаю - можна довго термінами жонглювати. але вже нейтральність у ситуації, коли є агресор - це вже теж позиція. неявно вони підтримують Рашу через свої інтереси. без Китаю виявиться, що все військове виробництво Раші - це фікція, якщо Китай перекриє поставки, то через короткий час шахеди вже збирати не зможуть. тому загибель наших громадян й на совісті Китаю теж хоча й не так сильно, як в Ірану чи КНДР
Союзниками вони будуть коли візьмуть участь в війні. Надання кредитів це трохи інше. Чому китай має втрачати свій прибуток? Тому що україна заплатить більше ?
30 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за шість років зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За цією зустріччю пильно стежить увесь світ, адже, як припускають західні медіа та аналітики, на порядку денному може бути щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торговельної війни між Китаєм і США, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Вашингтона домогтися врегулювання у війні Росії проти України.
Враховуючи, що Трампу подобаються диктатори та диктатури, навряд чи будуть якісь результати цієї зустрічі
Скоріше за все, обміняються компліментами, домовляться продовжувати домовлятись
подивимось. може для путіна стане відкриттям, що більш сильні диктатори можуть легко продати або схарчити більш слабшого. та й китайські карти показують що в сучасних кордонах з Рашею є великі помилки
Banderlog написав: китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний) сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.
як так хочеться проросійським в душі розповідати, що союзників немає в Україн немає. аж так немає, що вже четвертий рік допомагають. де їх немає, так це в Раші - тамтешні "союзники" знімають останнє за допомогу - але кому це цікаво - російський нарід заплатить
про статус Китаю - можна довго термінами жонглювати. але вже нейтральність у ситуації, коли є агресор - це вже теж позиція. неявно вони підтримують Рашу через свої інтереси. без Китаю виявиться, що все військове виробництво Раші - це фікція, якщо Китай перекриє поставки, то через короткий час шахеди вже збирати не зможуть. тому загибель наших громадян й на совісті Китаю теж хоча й не так сильно, як в Ірану чи КНДР
Союзниками вони будуть коли візьмуть участь в війні. Надання кредитів це трохи інше. Чому китай має втрачати свій прибуток? Тому що україна заплатить більше ?
в нас не лише кредити, а й чимало зброї. та й розвіддані не зайві. треба дякувати за будь-яку допомогу
твоя філософія зрозуміла - коли ти нарік принесе золоті сережки, ти звісно прибуток не втратиш, й купиш за 30% вартості, а червоне обережно витреш. але більшість людей так не живе.
Китай зараз трохи прибуток від нафти втратить, бо від вторинних санкцій отримає збитку набагато більше. а по газу Раша собі стрельнула в ногу, бо зараз його продавати взагалі немає куди ці об'єми, як раніше
Міжнародне право нейтралітету містить три обмеження на дії нейтральної країни на час війни між іншими державами:
- не надавати власні озброєні сили воюючим сторонам; - не надавати свою територію для використання воюючим сторонам (базування, транзит, переліт тощо); - не дискримінувати жодну із сторін в постачаннях зброї і товарів військового призначення (тобто обмеження однакові або взагалі відсутні).
Китай під трете обмеження не підпадає
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 жов, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.