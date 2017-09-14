RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:08

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
Російський "європейський" газ не пішов в Азію - це просто не правда.
Немає навіть фізичної можливості перенаправити цей газ в Азію.
Правда.
Естественно, не в полном объёме, а частично. И за счёт роста поставок через "Силу Сибири", и за счёт СПГ.

Вот какую табличку мне выдал chatgpt:

Таблица — цена импорта газа, Германия (ориентир), 2018–2025
(единицы: USD / Million Metric Btu (MMBtu))
Год...Цена, USD / MMBtu..... Примечание
2015 7.2243 снижение после обвала нефти 2014 г.
2016 4.5596 минимум десятилетия
2017 5.8273 умеренный рост на фоне восстановления спроса
2018 7.9161 рост цен и активных закупок
2019 4.4549 переизбыток предложения
2020 3.1782 падение в пандемию
2021 15.9074 начало кризиса энергоресурсов
2022 37.5198 пик ценового шока
2023 12.8832 резкое снижение после стабилизации рынка
2024 10.8911 относительное равновесие
2025 - 12.47 (среднее за янв–сен 2025, предварительное)
Источники: годовые данные IMF / World Bank (через FRED). 2025 (янв-сен) — среднее месячных значений Germany Natural Gas Border Price (YCharts / IMF).
Видим сильное падение во время пандемии, сильный рост в сязи с оживлением спроса в 2021, резкий подскок после начала войны и подрыва "Северных потоков" и стабилизация в 2023-2025. Но по сравнению с 2015-2018 стабилизация на заметно более высоких уровнях.
Звичайно вона стала трохи вища тому що трубопровідний газ дорожчий за СПГ.
З нафтою такої проблеми не буде - доставка нафти що танкером що по трубі майже не впливає на ціну.

Звичайно що проблеми є, якщо б їх не було то давно би рос.нафту прибили. Але масштабної кризи чи колапсу не сталось.
Вы опечатались?
Трубопроводний газ дешевле СПГ.
масштабної кризи чи колапсу не сталось именно потому, что не было никаких резких телодвмжений.

1.Брати Німеччину - некоректно.
Газ - це дуже "специфічний продукт". Добуток газу коштує копійки, ключовим моментом є саме доставка. Очевидно що Німеччина найбільше постраждала від відмови.
Тому брати ціни в Німеччині некоректно. Давайте візьмемо Португалію, чи Португалія не Європа. Ми ж з Європу по-моєму говоримо, чи за Німеччину?
Я брав дані з хабу TTF - це загальновідомий європейський хаб. Там ціни більш "помірковані".
З нафтою таких приколів не має. Там ціна що в Австралії що в Німеччині - майже однакова.
2.З незрозумілих причин ви взяли за "еталон" 2015-2018, чому? Візьміть дані з 2007 року, як я. В 2008, 2011-2014 ціни на хабі TTF вищі ніж сьогодні.

Так, опечатався. Дешевше ніж СПГ, звичайно.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:09

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:я помню з чого почалось.
І шо? Це ж не робить його союзником росії, він всеодно нейтральний.

І на параді в Пекині, Путін стояв по праву руку від Сі... дійсно не союзник, нейтральний Китай )
хто ж винуватий що там не було Потужного? Там святкували перемогу над японією а ми навіть перемогу над німеччиною відмінили)

й що нам там робити? серед тих, хто зараз з досвіду 2СВ виніс лише бажання повторити - на відміну від Європи, яка розуміє, яка це була трагедія.

й Китай переможець? :shock: мене ще в школі вчили, що США та срср. це ще краще, ніж Франція перемогла Німеччину ;) але так, поточні диктатури шукають велич в історії...
  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.

як так хочеться проросійським в душі розповідати, що союзників немає в Україн немає. аж так немає, що вже четвертий рік допомагають. де їх немає, так це в Раші - тамтешні "союзники" знімають останнє за допомогу - але кому це цікаво - російський нарід заплатить 8)

про статус Китаю - можна довго термінами жонглювати. але вже нейтральність у ситуації, коли є агресор - це вже теж позиція. неявно вони підтримують Рашу через свої інтереси. без Китаю виявиться, що все військове виробництво Раші - це фікція, якщо Китай перекриє поставки, то через короткий час шахеди вже збирати не зможуть. тому загибель наших громадян й на совісті Китаю теж хоча й не так сильно, як в Ірану чи КНДР

Союзниками вони будуть коли візьмуть участь в війні. Надання кредитів це трохи інше.
Чому китай має втрачати свій прибуток? Тому що україна заплатить більше ?
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:я помню з чого почалось.
І шо? Це ж не робить його союзником росії, він всеодно нейтральний.


І на параді в Пекині, Путін стояв по праву руку від Сі... дійсно не союзник, нейтральний Китай )
Там святкували перемогу над японією

Сучасний Китай має відношення до перемоги над Японією, приблизно, як морська свинка до моря
Тому невідомо, що вони там святкували

Але факт, Путін по праву руку від Сі, який наче "нейтральний"
Чи ти не знаешь того факту, що просто так лідери ніде не стоять ?
Що це діпломатичний протокол та дипломатичні сигнали

Можу і не знаешь, мені довелось тебе навчати цьому )

  Banderlog написав: а ми навіть перемогу над німеччиною відмінили)

Брехати - то гріх, а ти ж віруюча людина )
  pesikot написав:
  Shaman написав:а отут можуть бути цікаві наслідки
Перша зустріч за 6 років. Чому світ стежитиме за переговорами Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня і як вони можуть змінити хід війни РФ проти України
30 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за шість років зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За цією зустріччю пильно стежить увесь світ, адже, як припускають західні медіа та аналітики, на порядку денному може бути щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торговельної війни між Китаєм і США, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Вашингтона домогтися врегулювання у війні Росії проти України.

Враховуючи, що Трампу подобаються диктатори та диктатури, навряд чи будуть якісь результати цієї зустрічі

Скоріше за все, обміняються компліментами, домовляться продовжувати домовлятись

подивимось. може для путіна стане відкриттям, що більш сильні диктатори можуть легко продати або схарчити більш слабшого. та й китайські карти показують що в сучасних кордонах з Рашею є великі помилки 8)
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.

як так хочеться проросійським в душі розповідати, що союзників немає в Україн немає. аж так немає, що вже четвертий рік допомагають. де їх немає, так це в Раші - тамтешні "союзники" знімають останнє за допомогу - але кому це цікаво - російський нарід заплатить 8)

про статус Китаю - можна довго термінами жонглювати. але вже нейтральність у ситуації, коли є агресор - це вже теж позиція. неявно вони підтримують Рашу через свої інтереси. без Китаю виявиться, що все військове виробництво Раші - це фікція, якщо Китай перекриє поставки, то через короткий час шахеди вже збирати не зможуть. тому загибель наших громадян й на совісті Китаю теж хоча й не так сильно, як в Ірану чи КНДР

Союзниками вони будуть коли візьмуть участь в війні. Надання кредитів це трохи інше.
Чому китай має втрачати свій прибуток? Тому що україна заплатить більше ?

в нас не лише кредити, а й чимало зброї. та й розвіддані не зайві. треба дякувати за будь-яку допомогу ;)

твоя філософія зрозуміла - коли ти нарік принесе золоті сережки, ти звісно прибуток не втратиш, й купиш за 30% вартості, а червоне обережно витреш. але більшість людей так не живе.

Китай зараз трохи прибуток від нафти втратить, бо від вторинних санкцій отримає збитку набагато більше. а по газу Раша собі стрельнула в ногу, бо зараз його продавати взагалі немає куди ці об'єми, як раніше
  Banderlog написав:він всеодно нейтральний.


Нейтралітет
Міжнародне право нейтралітету містить три обмеження на дії нейтральної країни на час війни між іншими державами:

- не надавати власні озброєні сили воюючим сторонам;
- не надавати свою територію для використання воюючим сторонам (базування, транзит, переліт тощо);
- не дискримінувати жодну із сторін в постачаннях зброї і товарів військового призначення (тобто обмеження однакові або взагалі відсутні).


Китай під трете обмеження не підпадає
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 жов, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Дуже цікаве відео про перехід кордону. А так у нас все нормально. :D
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:23

"На Західному фронті - без змін!"©

  andrijk777 написав:Дуже цікаве відео про перехід кордону. А так у нас все нормально. :D


Та я вже це кидав - стирають зі швидкістю світла! :D

Чому там у них така слизька підлога?

