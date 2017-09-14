deepstate у своєму каналі на youtube робить розбір сітуації
а ЦБ рф дає нам надію на чудовий сценарій від'ємного росту російської економіки
цитата
ЦБ предупредил о худшем с 1990-х падении экономики в случае усиления санкций и снижения нефти до $35
Российская экономика впервые с середины 1990-х может сократиться два года подряд: инфляция разгонится до 10-летнего рекорда, гражданам придётся резко сократить потребление, а бизнесу — инвестиции. Такие параметры ЦБ РФ заложил в «рисковый сценарий» развития экономики, который предполагает падение цен на нефть до $30–35 и усиление западных санкций.
В «рисковом» прогнозе российский ВВП снижается на 2,5–3,5% в следующем году и ещё на 2–3% через год. На пике — в четвёртом квартале 2026 года — темпы спада достигают 6–7%. Экономика в таком сценарии теряет $108 млрд экспортных доходов в 2026 году и ещё $51 млрд в 2027-м. В результате их общий объём опускается до $255 млрд — самого низкого уровня с 2005 года.
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.
Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".
В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.
PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна. А чому ви так не можете ? ) Щось заважає ?
andrijk777 написав:.......... 1.Брати Німеччину - некоректно. Газ - це дуже "специфічний продукт". Добуток газу коштує копійки, ключовим моментом є саме доставка.
Добуток газу теж не копійки, если учитывать разведку и подготовку месторождений к эксплуатации. Тем более, где-то в Сибири.
Очевидно що Німеччина найбільше постраждала від відмови. Тому брати ціни в Німеччині некоректно. Давайте візьмемо Португалію, чи Португалія не Європа. Ми ж з Європу по-моєму говоримо, чи за Німеччину?
Португалия, конечно, Европа. Но Германия - основная экономика Европы. Португалия на её фоне...
2.З незрозумілих причин ви взяли за "еталон" 2015-2018, чому? Візьміть дані з 2007 року, як я. В 2008, 2011-2014 ціни на хабі TTF вищі ніж сьогодні.
А цены на нефть в 2007-8 не помните? Поэтому и не брал. 2011-2014 сейчас не помню, что там было, искать и вспоминать не буду. Может, мы ещё вспомним цены конца 80-х, которые способствовали развалу Союза? Цены 2015-2018 вполне "обычные", средние.
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.
Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".
В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.
PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна. А чому ви так не можете ? ) Щось заважає ?
Тому шо я не певен шо в цьому випадку заяви путіна брехливі трохи підождем пару тижнів побачим хто там кого в оточення взяв...
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.
Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".
В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.
PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна. А чому ви так не можете ? ) Щось заважає ?
Тому шо я не певен шо в цьому випадку заяви путіна брехливі трохи підождем пару тижнів побачим хто там кого в оточення взяв...
Ну то так ... "Путін хоче миру" та 2-3 тижні ) почекаємо
От тільки, зараз і 2-3 тижні - це різні поняття. Щоб тобі так наливали ... не зараз, а може через 2-3 тижні І жінки так давали ... не зараз, а може через 2-3 тижні