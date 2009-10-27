Через 2- 3 тижні видно буде хто брехав. Для мене це неочевидно. Так понятненько? Але поки можеш готуватись до . шашликів
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:23
Через 2- 3 тижні видно буде хто брехав. Для мене це неочевидно. Так понятненько? Але поки можеш готуватись до . шашликів
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:23
Ні, це не середні. Ще раз мої дані:
Рік — Приблизна середня TTF (€/MWh)
2007 — 24.92.
2008 — 40.20.
2009 — 27.10.
2010 — 25.16.
2011 — 32.43.
2012 — 36.66.
2013 — 34.24.
2014 — 32.02.
2015 — 22.35.
2016 — 13.32.
2017 — 17.58.
2018 — 24.22.
2019 — 13.63.
2020 — 9.72.
2021 — 48.67. (велика волатильність — 2-ге півріччя 2021 вже сильно зросло).
2022 — 96.37 (значення з початку/січня 2022 у $/GJ переведене; 2022 був дуже волатильний із піками в другій половині року — див. щомісячні дані).
2023 — ≈41–42 (орієнтовно середній річний для ринкових ф'ючерсів/front-month у 2023 — джерела дають ~41.4 €/MWh для ф'ючерсів ICE; у першому кварталі 2023 квартальні значення були більшими).
2024 - 35.60.
2025 - 33-34, приблизно
На сьогодні ціна 31,610 EUR/МВт·год.
Медіанна ціна за 2007-2025 роки виходить 32.02 €/MWh
Середня ціна значно більша за 32, навіть не хочу рахувати.
Тобто сьогоднішня ціна менша за медіанну ціну і сильно менша за середню. Коректніше брати медіанну ціну, звичайно.
І це ще не враховуючи знецінення Євро, хоча можливо воно і невелике.
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:24
Ще раз, для таких як ти ...
Що заважало порішати раніше ?
Ти ж сам пишешь, що чим далі, тим ціна більша ...
То що заважало ? переплити, порішати з ТЦК ?
Якщо є зайві 50 куе ...
така проста думка тобі в голову не прийшла ...
Одразу видно, що твоя історія - це тупий вкид ...
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:26
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:28
справжніх героїв треба знати в обличчя
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:32
Це все нейтральні держави.
Китай - це нейтральна держава, яка підтримує РФ "на словах".
В РФ є союзник - Північна Корея, + "хитрі" союзники - Білорусь і Іран.
У нас союзників немає. Зате у нас є партнери, багато партнерів, кожен по троху нам помагає як може.
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:32
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:38
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....
ніколи Banderlog не був так близький до провалу
Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна
Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ...
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:50
так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
які 50тис, ти вмієш ділити на 6? Це ж не за одного. Сума за вихід 7-10тис фігурує вже давно, та озвучена неодноразово і військовими, політиками, депутатами і різними юристами/журналістами. Лиш ти один тут бурмочеш "вкид, іпсо, фейк"
Сходи до найближчого тцк і питай там у воріт кожного "Що заважало порішати раніше"
