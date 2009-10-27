RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:23

  pesikot написав:почекаємо

От тільки, зараз і 2-3 тижні - це різні поняття.
Щоб тобі так наливали ... не зараз, а може через 2-3 тижні
І жінки так давали ... не зараз, а може через 2-3 тижні

:lol:

Через 2- 3 тижні видно буде хто брехав. Для мене це неочевидно. Так понятненько? Але поки можеш готуватись до . :wink: шашликів
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:23

  ЛАД написав:Цены 2015-2018 вполне "обычные", средние.

Ні, це не середні. Ще раз мої дані:

Рік — Приблизна середня TTF (€/MWh)
2007 — 24.92.
2008 — 40.20.
2009 — 27.10.
2010 — 25.16.
2011 — 32.43.
2012 — 36.66.
2013 — 34.24.
2014 — 32.02.
2015 — 22.35.
2016 — 13.32.
2017 — 17.58.
2018 — 24.22.
2019 — 13.63.
2020 — 9.72.
2021 — 48.67. (велика волатильність — 2-ге півріччя 2021 вже сильно зросло).
2022 — 96.37 (значення з початку/січня 2022 у $/GJ переведене; 2022 був дуже волатильний із піками в другій половині року — див. щомісячні дані).
2023 — ≈41–42 (орієнтовно середній річний для ринкових ф'ючерсів/front-month у 2023 — джерела дають ~41.4 €/MWh для ф'ючерсів ICE; у першому кварталі 2023 квартальні значення були більшими).
2024 - 35.60.
2025 - 33-34, приблизно

На сьогодні ціна 31,610 EUR/МВт·год.

Медіанна ціна за 2007-2025 роки виходить 32.02 €/MWh
Середня ціна значно більша за 32, навіть не хочу рахувати.
Тобто сьогоднішня ціна менша за медіанну ціну і сильно менша за середню. Коректніше брати медіанну ціну, звичайно.
І це ще не враховуючи знецінення Євро, хоча можливо воно і невелике.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:24

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давай порахуємо ... ти писав, наче з ТЦК забрати 50 куе за 6 осіб
50 куе/6 = 8.(3) куе
Переправити = 5 куе. 5 куе на 6 = 30 куе

Як ж писав "порахуємо по мінімальному прайсу", читати вмієш?
Викопай свій тунель і бери по 20 куе, якщо тобі здається що задешево.
Коли людина вже ТЦК, то це вже інший рівень ризику прокрутитись на фарш, тому й ціна більше. В навч. частині ще більша, а на лінії БЗ тим паче


Ще раз, для таких як ти ...

Що заважало порішати раніше ?
Ти ж сам пишешь, що чим далі, тим ціна більша ...

То що заважало ? переплити, порішати з ТЦК ?

Якщо є зайві 50 куе ...

така проста думка тобі в голову не прийшла ...

Одразу видно, що твоя історія - це тупий вкид ...
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:26

[/quote]
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:28

справжніх героїв треба знати в обличчя

Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:32

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?
Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить
То де нейтральний ?

А ми комплектуючі де купуємо? Виходить Китай наш союзник і ворог рф))
ЄС теж купує нафту від рф, виходить вони союзники русні? Як і всякі Грузії, казахстани, узбекістани і половина Азії що продають рф товари подвійного призначення.
"Кругом одни враги"

Це все нейтральні держави.
Китай - це нейтральна держава, яка підтримує РФ "на словах".
В РФ є союзник - Північна Корея, + "хитрі" союзники - Білорусь і Іран.

У нас союзників немає. Зате у нас є партнери, багато партнерів, кожен по троху нам помагає як може.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:32

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
У тупої людини і жарти тупі - це про тебе )
не любиш готувати на свіжім повітрі? :lol: ну мож і не прийдеться.
кажу ж побачим через пару тижнів. Я не знаю шо там. Раніше це мож взнати лиш допустивши туди пресу як пропонує путін.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:38

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:
У тупої людини і жарти тупі - це про тебе )
не любиш готувати на свіжім повітрі? :lol: ну мож і не прийдеться.
кажу ж побачим через пару тижнів. Я не знаю шо там. Раніше це мож взнати лиш допустивши туди пресу як пропонує путін.


Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....

ніколи Banderlog не був так близький до провалу :lol:

Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна

Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ... :lol:
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:50

  pesikot написав:
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....

ніколи Banderlog не був так близький до провалу :lol:

Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна

Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ... :lol:

так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску :lol:
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Що заважало порішати раніше ?
Ти ж сам пишешь, що чим далі, тим ціна більша ...
То що заважало ? переплити, порішати з ТЦК ?
Якщо є зайві 50 куе ..

які 50тис, ти вмієш ділити на 6? Це ж не за одного. Сума за вихід 7-10тис фігурує вже давно, та озвучена неодноразово і військовими, політиками, депутатами і різними юристами/журналістами. Лиш ти один тут бурмочеш "вкид, іпсо, фейк"
Сходи до найближчого тцк і питай там у воріт кожного "Що заважало порішати раніше"
