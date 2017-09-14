|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:03
Banderlog написав:
pesikot написав:
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....
ніколи Banderlog не був так близький до провалу
Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна
Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ...
так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?
От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти
Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.
Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна
Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
pesikot
- Повідомлень: 12442
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:07
pesikot написав: Banderlog написав:
pesikot написав:
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....
ніколи Banderlog не був так близький до провалу
Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна
Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ...
так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?
От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти
Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.
Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна
Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу. Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми. шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців. І єврейським питанням не переймався.
Banderlog
- Повідомлень: 3796
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:11
Banderlog написав:
шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців
мне просто интересно, побратимы бандерлоХа если бы прочитали его высеры как бы отреагировали?
а так он сидит в бункере на -5м и "воюет" за 150-170к/мес...
Прохожий
- Повідомлень: 14181
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1455 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:11
Letusrock написав: pesikot написав:
Що заважало порішати раніше ?
Ти ж сам пишешь, що чим далі, тим ціна більша ...
То що заважало ? переплити, порішати з ТЦК ?
Якщо є зайві 50 куе ..
які 50тис, ти вмієш ділити на 6? Це ж не за одного.
Ти брешешь, викидуешь значну частину моїх дописів
Ти самим підтверджуешь, що ти набрехав своєю історією
То що краще 50 куе за 6 чи 30 куе за 6 ?
Чи краще, заткни свою брехливу пельку ? )
PS. Мені цікаво, як Letusrock в бізнесі логістики працює.
Йому замовили перевезення 20 тонн виробу1 до кінцевого споживача, а через нього доставили 2 тони невідомо чого до кінцевого споживача, а 20 тонн виробу1 зникли
То Letusrock - ви ж замовляли перевезення, от ми і перевезли )
pesikot
- Повідомлень: 12442
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:14
prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.
Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.
Це шо показуха напередодні зустрічі Хазяїна з Миротворцем?
fler
- Повідомлень: 5924
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:19
Законы Кларка
1. Когда уважаемый, но пожилой учёный утверждает, что что-то возможно, то он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно, — он, весьма вероятно, ошибается.
Поправка Азимова.
- Тем не менее, когда непрофессионалы сплачиваются вокруг идеи, отрицаемой уважаемым, но пожилым учёным, и поддерживают эту идею с пылом и энтузиазмом — то этот уважаемый, но пожилой учёный, в конечном счёте, вероятно, прав
2. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться шагнуть немного дальше — в невозможное.
3. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
4. Для каждого эксперта существует аналогичный эксперт с противоположной точкой зрения.
ЛАД
- Повідомлень: 37095
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:27
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?
От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти
Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.
Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна
Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу.
Буковинець ... не "лічно", а "особисто"
Тому ти особисто і за комуняк, і за нацистів
Banderlog написав:
Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми.
І антисеміт
У тебе знову повне комбо московита )
Ти до буковини маєшь відношення тільки тим, що там народився
Мізками - ти в Московії )
pesikot
- Повідомлень: 12442
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:40
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти
Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна
Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу.
Буковинець ... не "лічно", а "особисто"
Тому ти особисто і за комуняк, і за нацистів
Banderlog написав:
Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми.
І антисеміт
У тебе знову повне комбо московита )
Ти до буковини маєшь відношення тільки тим, що там народився
Мізками - ти в Московії )
Чого ж антисеміт?
просто то не мої проблеми. Чи ти може хочеш щоб я і за індєйців переживав? І то шо негрів лінчували?
а за лічно чи особисто не свисти ти російською і думаєш) і татові кажеш - папа
Одстань. Побачим потім хто брехав про оточення.
Наші чи путін. Я нікому не вірю.
Banderlog
- Повідомлень: 3796
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:48
Прохожий написав: Banderlog написав:
шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців
мне просто интересно, побратимы бандерлоХа если бы прочитали его высеры как бы отреагировали?
а так он сидит в бункере на -5м и "воюет" за 150-170к/мес...
Все равно, он воюет.
А тот, кто воюет или воевал имеет право говорить все,что угодно.
Мы же, как ухилянты, неважно- в законе или нет- должны слушать и внимать.
Любой кто не воюет-ухилянт, так как можно всегда пойти добровольно.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 933
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:49
Прохожий написав: Banderlog написав:
шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців
мне просто интересно, побратимы бандерлоХа если бы прочитали его высеры как бы отреагировали?
а так он сидит в бункере на -5м и "воюет" за 150-170к/мес...
нормально побратими відносяться до Бандерлога) євреїв коло мене нема, москалі от є. А євреїв нема
і побратими в мене тож в бункері, ну мож трохи менше заробляють в середньому.
Сиджу в бункері, під час чергування, з Вами переписуюсь, я в зсу не просився.
Але вже раз тут, то снаряди мити не собіраюсь. Сосисками мене тими шо Успіх котам давав теж вже не годують. Так шо Прохожий проходи
Banderlog
- Повідомлень: 3796
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
