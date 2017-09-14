RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:49

  Banderlog написав:...
Одстань. Побачим потім хто брехав про оточення.
Наші чи путін. Я нікому не вірю.

побачимо. але є ще таке, як досвід та розум. тому коли таке брехло, як путін, щось каже, а наші це заперечують - то казати, що нікому не вірю - це ознака не дуже розумної людини, або заангажованість...

наші визнають, що у Покровську важка ситуація. а ще сьогодні вперше прочитав, що одна х причин, що росіяне проникають у Покровськ у цивільному. ти звісно розповіш, що клав ти на женевські конвенції, але не розумієш деяких наслідків цього...
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:52

Па35, це фантастика

  prodigy написав:deepstate у своєму каналі на youtube робить розбір сітуації

а ЦБ рф дає нам надію на чудовий сценарій від'ємного росту російської економіки

цитата

ЦБ предупредил о худшем с 1990-х падении экономики в случае усиления санкций и снижения нефти до $35

Российская экономика впервые с середины 1990-х может сократиться два года подряд: инфляция разгонится до 10-летнего рекорда, гражданам придётся резко сократить потребление, а бизнесу — инвестиции. Такие параметры ЦБ РФ заложил в «рисковый сценарий» развития экономики, который предполагает падение цен на нефть до $30–35 и усиление западных санкций.

В «рисковом» прогнозе российский ВВП снижается на 2,5–3,5% в следующем году и ещё на 2–3% через год. На пике — в четвёртом квартале 2026 года — темпы спада достигают 6–7%. Экономика в таком сценарии теряет $108 млрд экспортных доходов в 2026 году и ещё $51 млрд в 2027-м. В результате их общий объём опускается до $255 млрд — самого низкого уровня с 2005 года.

2-3 роки
1
3
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:57

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давай порахуємо ... ти писав, наче з ТЦК забрати 50 куе за 6 осіб
50 куе/6 = 8.(3) куе
Переправити = 5 куе. 5 куе на 6 = 30 куе

Як ж писав "порахуємо по мінімальному прайсу", читати вмієш?
Викопай свій тунель і бери по 20 куе, якщо тобі здається що задешево.
Коли людина вже ТЦК, то це вже інший рівень ризику прокрутитись на фарш, тому й ціна більше. В навч. частині ще більша, а на лінії БЗ тим паче



Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует.
Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает.
С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
Бдит только ТЦК, дальше особо не парятся, по крайней мере те истории СЗЧшников что я слышал-звучали так. А слышал я их немало.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

виявляється не лише нас хвилює виїзд 18-22
Politico: у Німеччині та Польщі зростає невдоволення через різкий наплив молодих українських чоловіків віком 18-22 роки
У Німеччині та Польщі — двох країнах, що прийняли найбільше українських біженців у межах ЄС — загострюється дискусія навколо нової хвилі приїзду молодих чоловіків 18-22 років з України, пише Politico.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українці проводили час у Німеччині, замість того щоб захищати свою країну», — заявив депутат від консерваторів Юрґен Гардт.

У німецькому парламенті обговорюють можливість обмеження права українців на соціальні виплати. За даними Федерального агентства праці, близько 490 тис. працездатних громадян України нині отримують допомогу з безробіття. Урядова коаліція готує законопроєкт, який може позбавити частину з них цих виплат.

влада спостерігає, чи збережеться високий рівень прибуттів, чи це лише тимчасовий сплеск після зміни правил.

У Польщі праворадикальна партія Конфедерація виступила з жорсткою заявою: «Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які мають захищати власну країну, перекладаючи тягар їхнього дезертирства на плечі польських платників податків».

тут наші бігунці як тільки не виправдовують свою втечу, але як я й казав, то суспільне відношення до цього - не дуже...
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Одстань. Побачим потім хто брехав про оточення.
Наші чи путін. Я нікому не вірю.

побачимо. але є ще таке, як досвід та розум. тому коли таке брехло, як путін, щось каже, а наші це заперечують - то казати, що нікому не вірю - це ознака не дуже розумної людини, або заангажованість...

наші визнають, що .
для особо обдарованих серед нєдоразвітих
Читаєм поволі, шєвєля губами
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.
Важливість правди в доповідях
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Одстань. Побачим потім хто брехав про оточення.
Наші чи путін. Я нікому не вірю.

побачимо. але є ще таке, як досвід та розум. тому коли таке брехло, як путін, щось каже, а наші це заперечують - то казати, що нікому не вірю - це ознака не дуже розумної людини, або заангажованість...

наші визнають, що .
для особо обдарованих серед нєдоразвітих
Читаєм поволі, шєвєля губами
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.
Важливість правди в доповідях
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:18

  Shaman написав:й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
з цього випливає шо сирському часто доводиться наголошувати про важливість правди. А більше ніц і не випливає. Мож і правду кажуть. Мож там фортеця. А мож і брешуть.
Того ми не знаєм і знати не можем.
Через пару тижнів буде видно. Доречі, внятних заяв про ситуацію на сьогодні від зеленського чи сирського я не чув.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
з цього випливає шо сирському часто доводиться наголошувати про важливість правди. А більше ніц і не випливає. Мож і правду кажуть. Мож там фортеця. А мож і брешуть.
Того ми не знаєм і знати не можем.
Через пару тижнів буде видно. Доречі, внятних заяв про ситуацію на сьогодні від зеленського чи сирського я не чув.

а ти шукай, де є реальні оцінки. але це точно не заяви росіян.
Покровск.

Много вопросов по Покровску и часто они связаны с некими одиозными, либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще, окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией, вкратце попытаюсь описать ситуацию, как её вижу я.

Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО рф “асвабадило” 31 июля 2025… А так же в Торецкой агломерации, которую то же самое МО рф объявило “асвабаждённой” 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.

Всё бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.

В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Первый – через Леонтовичи, по правый берег озёр и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку – ЖД станцию и завод “Стройметалл”. Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это всё зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.

Второе маршрут – через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садиком Росинка.

Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодёжной. Именно эту точку сейчас многие анал-итики используют для измерения расстояния до “окружения” Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом. Ситуация в районе Покровска – очень тяжёлая, но не патовая. За счёт того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть – уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путём зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если всё будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. Главное не мешать своими велико-мудрыми советами и истериками в прямых эфирах.

Верим в СОУ.

Александр Коваленко

Ми знаємо всі локації, де 3,14*** сидить в Покровську. 3,14*** десь під 200 людей. Деякі вже загинули, коли пробували вийти і перебігти, ми вбиваємо і активно.

Станом на зараз ми зриваємо російські спроби оточити Покровськ.

Ситуація дуже важка, деякі уйобки створили проблему, але зараз у виправленні ситуації беруть участь кращі. Важкі бої п***, 3,14*** в місті трошки підтягнула сили, попереду важка ніч

Бахмутський демон
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:30

К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:36

  ЛАД написав:
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

й звісно цього не притримуються ЛАДи, як й інші радянські люди :lol:
