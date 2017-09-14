RSS
Сер 29 жов, 2025 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й як "вільно" дихається іншим народам у складі російської імперії
За що в Росії мстили чукчам
Ви ж пам’ятаєте анекдоти про чукчів? Про всі народи були анекдоти, придумані в нетрях КДБ. Але про чукчів, мені здається, найобразливіші

Радянська система, і таким чином теж, мстила чукчам. Знаєте за що? За те, що росіянці 130 років намагалися завоювати чукчів. І не змогли цього зробити саме військовим шляхом.

Російсько-чукотські війни тривали з 1641-го по 1778-й роки. І це був єдиний приклад, коли російська імперія визнала свою військову поразку. І була змушена перейти до мирного договору та торгівлі.

Жоден інший народ Сибіру так довго і кровопролитно не боровся. Жоден. Чукчі не йшли на жодні переговори з ворогом. Чукотські воїни не один раз винищували експедиційні загони росіян та вщент руйнували закладені ними фортеці. До 1720 року у всьому Сибіру нескореною росіянами залишилася тільки територія, що була населена чукчами.

Коли російські козаки досягли Чукотки у 17-му столітті, то їхньою головною метою було стягнення ясака (хутрової данини). Однак чукчі, на відміну від багатьох інших сибірських народів, рішуче відмовлялися його платити і чинили запеклий збройний спротив. Перше зафіксоване зіткнення відбулося у 1641 році, коли чукчі напали на російських збирачів ясака в районі Колими.

У 1649 році на річці Анадир був заснований Анадирський острог (фортеця), який став головною базою російської військової та адміністративної присутності на крайньому північному сході.

У 18-му столітті російська імперія направила масштабні військові експедиції для підкорення чукчів. Одна із них відома як Анадирська партія. Ці походи очолювали Афанасій Шестаков і майор Дмитро Павлуцький. Вони обидва там і загинули. Загін Павлуцького було знищено, а загін Шестакова — захоплено.

У війні з чукчами брав участь навіть російський флот. Російські війська вдавалися до жорстоких методів — знищували стійбища, вбивали старійшин. Нічого не нагадує? Сотник Василь Шипіцин покликав на переговори 12 чукотських старійшин і всіх їх убив.

Часто чукчі чинили самогубство цілими сім'ями, щоб не загинути від рук завойовників. І відповідали партизанськими війнами, завдаючи росіянам значних втрат. Вони уникали прямих сутичок із великими загонами, озброєними гарматами, натомість атакували невеликі групи, обози та остроги, виснажуючи противника.

Чукчі демонстрували виняткову мобільність, мужність і винахідливість.

І росіяни зазнали поразки. Утримання Анадирського острогу обходилось загарбницькій імперії у понад 1 мільйон рублів. А виручка від ясака була мізерною. Вся імперія з купою грошей не змогла далі тягти виснажливу для себе війну проти значно меншого за чисельністю і ресурсами народу. Чукчі захищали своє. Росіяни прагнули забрати те, що їм не належало.

І тоді Росія була змушена змінити тактику. Це був економічно-дипломатичний компроміс. У 1788 році на річці Анюй відкрили ярмарок — типу «економічна інтеграція через взаємовигідну торгівлю». У 1779 році імператриця Катерина II підписала указ про прийняття чукчів у російське підданство. Чукчі офіційно прийняли російське підданство, але фактично зберегли самоврядування і свободу. Що дозволило їм залишатися відносно незалежними до радянського часу.

І вже радянський союз завершив колонізацію чукчів остаточно. Знищуючи мову, культуру, традиційні ремесла, мистецтва, суспільний устрій, військовий дух, релігію, фольклор, міфологію.

Чукчі не потрібні Росії. Як і інші народи Сибіру. І це, значною мірою, пов’язано з Арктикою, яка містить значні запаси нафти, газу та мінералів. Корінні народи вимагають дотримання своїх прав під час розробки цих ресурсів, в тому числі, права на справедливу компенсацію та участь у прибутках від видобутку ресурсів на їхніх історичних землях.

Трохи фактів:
1. Етнічна чисельність чукчів становить близько 15−16 тисяч осіб.
2. Серед корінних народів чукчі є найбільш чисельними. Всіх інших значно менше.
3. Найбільшою групою населення Чукотського АО залишаються росіяни — близько 50% за переписом 2010 року.
4. Лише 5−7 тисяч людей активно розмовляють чукотською мовою. Російська витісняє рідну мову.
5. Чукотська мова має відмінності у вимові між чоловіками та жінками, пов’язані з табу на вимовляння імен родичів чоловіка.
6. Основа життя чукчів — розведення оленів. Олень був усім: їжею, транспортом, одягом, житлом і матеріалом для знарядь.
7. Чукчі були відомі своїм войовничим характером. Цей народ загартований у військовому плані. Кожен чоловік був готовим воїном.
8. Чукчі мали високий рівень самоорганізації. Відсутність централізованої влади чи вождів ускладнювало їхнє підкорення. Навіть після підписання миру, будь-яка окрема община могла відновити бойові дії.
9. Чукчі вірили, що всі природні об'єкти (сонце, місяць, річки, гори, олені, морські звірі) мають дух. Центральна фігура — Шаман. Він виступав посередником між світом людей і світом духів, лікував хвороби, пророкував і супроводжував душі померлих.
10. Різьблення по кістці та моржовому іклу — найвідоміший вид чукотського мистецтва, визнаний у світі і охороняється ЮНЕСКО.
11. Чукчі є одними з найбільш вразливих до кліматичних змін народів, тому тема зміни клімату та вплив на традиційний спосіб життя — це питання життя і смерті.
12. Чукчі, як і багато інших корінних народів Півночі, мають генетичну особливість, яка призводить до уповільненого розщеплення алкоголю в організмі. Це робить їх більш чутливими до його впливу та підвищує ризик розвитку алкогольної залежності. Але питання не лише в генетиці. Генетичний фактор у поєднанні із соціально-економічними труднощами, історичними травмами та відсутністю традицій вживання алкоголю є причиною високої поширеності проблем з алкоголем серед цих народів. Чим і користувалися завжди колонізатори.
13. Разом із росіянами до чукчів через коряків, чуванців і юкагірів прийшли заразні хвороби, наприклад сифіліс, який по-чукотськи зветься «чуванською або російською хворобою».
Сер 29 жов, 2025 21:49

  Shaman написав:виявляється не лише нас хвилює виїзд 18-22
Politico: у Німеччині та Польщі зростає невдоволення через різкий наплив молодих українських чоловіків віком 18-22 роки
У Німеччині та Польщі — двох країнах, що прийняли найбільше українських біженців у межах ЄС — загострюється дискусія навколо нової хвилі приїзду молодих чоловіків 18-22 років з України, пише Politico.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українці проводили час у Німеччині, замість того щоб захищати свою країну», — заявив депутат від консерваторів Юрґен Гардт.

У німецькому парламенті обговорюють можливість обмеження права українців на соціальні виплати. За даними Федерального агентства праці, близько 490 тис. працездатних громадян України нині отримують допомогу з безробіття. Урядова коаліція готує законопроєкт, який може позбавити частину з них цих виплат.

влада спостерігає, чи збережеться високий рівень прибуттів, чи це лише тимчасовий сплеск після зміни правил.

У Польщі праворадикальна партія Конфедерація виступила з жорсткою заявою: «Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які мають захищати власну країну, перекладаючи тягар їхнього дезертирства на плечі польських платників податків».

тут наші бігунці як тільки не виправдовують свою втечу, але як я й казав, то суспільне відношення до цього - не дуже...

Не знаю, как в Германии, но заяви поляков, по-моему, чистая антиукраинская пропаганда, не знаю, на что рассчитанная. Насколько читаю, то при сегодняшних пособиях в Польше "плечі польських платників податків" не дуже обтяжуються. А для 18-22 нет практически никакой помощи - https://www.ukrainianinpoland.pl/uk/what-financial-assistance-can-ukrainians-in-poland-receive-now-uk/
Сер 29 жов, 2025 22:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:............
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто.
Інакше Сирський про це б взагалі не говорив.
Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно.
А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.
