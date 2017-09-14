Господар Вельзевула написав:
Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует.Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает
.
С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
Бдит только ТЦК, дальше особо не парятся, по крайней мере те истории СЗЧшников что я слышал-звучали так. А слышал я их немало.
Так, саме з "передка", а краще з прифронтових селищ - як правило, можна піти безкоштовно.
І так, таксі на позиції не возить(хоча, коли була в нас позиція на межі Херсону, то...
) - так от, але, вже на третє-четверте село від ЛБЗ(а особливо, якщо поблизу райцентр/маленьке містечко), то можна скористатись послугами таксі!
Один мій побратим, якого були перевели в штурмовики з "букетом різних хвороб"(а особливо - він не міг довго носити бронік) на Харківський напрямок... - то після того, як йому в місцевому ВЛК(думаю, що це було саме в Харкові) кинули його документи/висновки лікарів про його хвороби йому в обличчя і сказали, що це все фігня і що він придатний! - він вийшов... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому!
Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!"