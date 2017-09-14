RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:так як більшість вважає себе вищим сортом і надважливими в тилу!

десь проскакувала інфо що ЄС збирається взяти на себе і фінансування військового сектору в Україні (раніше гроші можна було використати тільки на соціал).
Тому вже зовсім скоро деяким форумчанам доведеться зняти зі стіни табличку "надважливий тиловик" і збирати рюкзак в найближчий тцк.
Перефразовуючи старий вислів: для концепції "сталевий дикобраз" нам потрібні три речі - мясо, мясо і ще раз мясо
Letusrock
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 08:32

Оооооо-оооо, ЗЕленоглазоє таксі©))

  Господар Вельзевула написав:Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует.
Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает.
С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
Бдит только ТЦК, дальше особо не парятся, по крайней мере те истории СЗЧшников что я слышал-звучали так. А слышал я их немало.
Так, саме з "передка", а краще з прифронтових селищ - як правило, можна піти безкоштовно.
І так, таксі на позиції не возить(хоча, коли була в нас позиція на межі Херсону, то... :lol: ) - так от, але, вже на третє-четверте село від ЛБЗ(а особливо, якщо поблизу райцентр/маленьке містечко), то можна скористатись послугами таксі! :mrgreen:
Один мій побратим, якого були перевели в штурмовики з "букетом різних хвороб"(а особливо - він не міг довго носити бронік) на Харківський напрямок... - то після того, як йому в місцевому ВЛК(думаю, що це було саме в Харкові) кинули його документи/висновки лікарів про його хвороби йому в обличчя і сказали, що це все фігня і що він придатний! - він вийшов... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому! :lol:
Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8791
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

