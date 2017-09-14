Додано: Чет 30 жов, 2025 08:32

Господар Вельзевула написав: Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует.

Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает.

С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.

Так, саме з "передка", а краще з прифронтових селищ - як правило, можна піти безкоштовно.І так, таксі на позиції не возить(хоча, коли була в нас позиція на межі Херсону, то...) - так от, але, вже на третє-четверте село від ЛБЗ(а особливо, якщо поблизу райцентр/маленьке містечко), то можна скористатись послугами таксі!Один мій побратим, якого були перевели в штурмовики з "букетом різних хвороб"(а особливо - він не міг довго носити бронік) на Харківський напрямок... - то після того, як йому в місцевому ВЛК(думаю, що це було саме в Харкові) кинули його документи/висновки лікарів про його хвороби йому в обличчя і сказали, що це все фігня і що він придатний! - він вийшов... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому!Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!"