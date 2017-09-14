Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають. Але думаю в кожному навч.центрі по різному
У ніч проти 30 жовтня і зранку 31-го Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.
Ви бачете майбутьне? Чі учьотку переплутали? Можете посилання на той скріншот?
Успіх написав:так як більшість вважає себе вищим сортом і надважливими в тилу!
десь проскакувала інфо що ЄС збирається взяти на себе і фінансування військового сектору в Україні (раніше гроші можна було використати тільки на соціал). Тому вже зовсім скоро деяким форумчанам доведеться зняти зі стіни табличку "надважливий тиловик" і збирати рюкзак в найближчий тцк. Перефразовуючи старий вислів: для концепції "сталевий дикобраз" нам потрібні три речі - мясо, мясо і ще раз мясо
Господар Вельзевула написав:Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует. Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает. С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе. Бдит только ТЦК, дальше особо не парятся, по крайней мере те истории СЗЧшников что я слышал-звучали так. А слышал я их немало.
Так, саме з "передка", а краще з прифронтових селищ - як правило, можна піти безкоштовно. І так, таксі на позиції не возить(хоча, коли була в нас позиція на межі Херсону, то... ) - так от, але, вже на третє-четверте село від ЛБЗ(а особливо, якщо поблизу райцентр/маленьке містечко), то можна скористатись послугами таксі! Один мій побратим, якого були перевели в штурмовики з "букетом різних хвороб"(а особливо - він не міг довго носити бронік) на Харківський напрямок... - то після того, як йому в місцевому ВЛК(думаю, що це було саме в Харкові) кинули його документи/висновки лікарів про його хвороби йому в обличчя і сказали, що це все фігня і що він придатний! - він вийшов... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому! Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!"
Banderlog написав:............ Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.
Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.
й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати"
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто. Інакше Сирський про це б взагалі не говорив. Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно. А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.
