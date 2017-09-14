RSS
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 05:38

  prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.


Вже є ...
pesikot
 
Повідомлень: 12445
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 05:52

  pesikot написав:
  prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.


Вже є ...
розбудили тебе?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 06:56

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають.
Але думаю в кожному навч.центрі по різному


З кожним разом брехня все заборістєй )))
pesikot
 
Повідомлень: 12445
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по гуртожитку у Запоріжжі: 11 постраждалих, з них шестеро дітей – фото, відео
У ніч проти 30 жовтня росіяни впродовж кількох годин поспіль атакували Запоріжжя і Запорізький район, влучивши у гуртожиток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У гуртожитку зруйновано кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури.

Ворог бив по місту ракетами та безпілотниками. було вісім ракетних ударів по обласному центру.


Росія б'є по енергетиці: у більшості областей почалися екстрені відключення світла
У ніч проти 30 жовтня і зранку 31-го Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.
pesikot
 
Повідомлень: 12445
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 07:37

Зображення
Чергова історія "успіху" ешелонованої системи ППО на четвертому році війни.
Європейців ще вчити і вчити.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 30 жов, 2025 07:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 07:51

  pesikot написав:Росія вдарила по гуртожитку у Запоріжжі: 11 постраждалих, з них шестеро дітей – фото, відео
У ніч проти 30 жовтня росіяни впродовж кількох годин поспіль атакували Запоріжжя і Запорізький район, влучивши у гуртожиток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У гуртожитку зруйновано кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури.

Ворог бив по місту ракетами та безпілотниками. було вісім ракетних ударів по обласному центру.


Росія б'є по енергетиці: у більшості областей почалися екстрені відключення світла
У ніч проти 30 жовтня і зранку 31-го Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.

Ви бачете майбутьне? Чі учьотку переплутали? Можете посилання на той скріншот?
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4017
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 08:16

Vadim_


Ви бачете майбутьне? Чі учьотку переплутали? Можете посилання на той скріншот?


Яких скрінів вам не вистачає? Перейдіть за посиланням вище , журналісти зранку перелякалися і переплутали дату.
Hotab
 
Повідомлень: 16960
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:так як більшість вважає себе вищим сортом і надважливими в тилу!

десь проскакувала інфо що ЄС збирається взяти на себе і фінансування військового сектору в Україні (раніше гроші можна було використати тільки на соціал).
Тому вже зовсім скоро деяким форумчанам доведеться зняти зі стіни табличку "надважливий тиловик" і збирати рюкзак в найближчий тцк.
Перефразовуючи старий вислів: для концепції "сталевий дикобраз" нам потрібні три речі - мясо, мясо і ще раз мясо
Letusrock
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 08:32

Оооооо-оооо, ЗЕленоглазоє таксі©))

  Господар Вельзевула написав:Вы очень сильно ошибаетесь в ценообразовании,даже если пользоваться открытыми источниками. Есть нормальные части, где никто в колени не стреляет, и люди даже говорят, что идут в СЗЧ- и никто их не мордует.
Так что с передка уход часто бесплатно, другой вопрос что уйти оттуда не совсем легко и приятно, такси на позиции не приезжает.
С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
Бдит только ТЦК, дальше особо не парятся, по крайней мере те истории СЗЧшников что я слышал-звучали так. А слышал я их немало.
Так, саме з "передка", а краще з прифронтових селищ - як правило, можна піти безкоштовно.
І так, таксі на позиції не возить(хоча, коли була в нас позиція на межі Херсону, то... :lol: ) - так от, але, вже на третє-четверте село від ЛБЗ(а особливо, якщо поблизу райцентр/маленьке містечко), то можна скористатись послугами таксі! :mrgreen:
Один мій побратим, якого були перевели в штурмовики з "букетом різних хвороб"(а особливо - він не міг довго носити бронік) на Харківський напрямок... - то після того, як йому в місцевому ВЛК(думаю, що це було саме в Харкові) кинули його документи/висновки лікарів про його хвороби йому в обличчя і сказали, що це все фігня і що він придатний! - він вийшов... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому! :lol:
Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8789
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:33

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:............
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто.
Інакше Сирський про це б взагалі не говорив.
Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно.
А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.

Ну что, довоевались.
Флер, давайте, бомбите как скоро мы захватим москву
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
