RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15620156211562215623>
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:45

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
А в 1913?

В данном случае шутка неудачная.

Чому це? Колись у СРСР ріст надоїв порівнювали з 1913.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:46

  ЛАД написав:К вопросу о социальной справедливости, которая "не нужна".

По меньшей мере 132 человека погибли в ходе полицейской операции в северных пригородах Рио-де-Жанейро, направленной против банды торговцев наркотиками «Красное командование».
.......
В ходе нынешней операции, крупнейшей за много лет, погибли также четверо полицейских, сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

В «Сдерживании» принимают участие как гражданская, так и военная полиция.
....На данный момент арестовано более 100 человек, включая, как сообщается, главного наркодилера «Красного командования».
.....
Около 2500 полицейских вошли в фавелы во вторник утром, а вскоре после этого вспыхнули столкновения. «Красное командование» (Comando Vermelho) ответило стрельбой и подожженными баррикадами.

Для возведения баррикад используются автобусы и автомобили, говорят местные жители.

По данным полиции, члены банд также сбрасывают на полицейских взрывные устройства с беспилотников.
........
Зона фавел недалеко от аэропорта Рио-де-Жанейро считается центром деятельности одной из самых мощных криминальных группировок в Бразилии.

В фавелах — бедных и неблагополучных кварталах на склонах гор — живет около 300 тыс. человек.
https://www.bbc.com/russian/articles/c803dxj2n25o

Коли Трамп вводить федералів у міста: "Аааа, ужас, диктатор!"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:49

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають.
Але думаю в кожному навч.центрі по різному

й це тобі з Закарпаття так видно? чи знову брешеш, як дишеш?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:............
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати" ;)
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто.
Інакше Сирський про це б взагалі не говорив.
Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно.
А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.

аргументи будуть, що це не огляд, а пропаганда, балабол ЛАД? чи якщо інфо не подобається (бо там не пишуть, що Україні капець) , то просто назвемо її пропагандою, й все? ні дорогий наш балабол, так не вийде - слова треба аргументовувати, а краще ще й відповідати за них (але що це таке, ЛАД схоже не знає) 8)

Бахмутський демон - пропаганда, насмішив...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:56

  ЛАД написав:
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:58

  Успіх написав:... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому!
Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!" :mrgreen:

чергова історія з життя "друга"? твоя щирість Успіх інколи аж надто веселить...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:21

  ЛАД написав:В дополнение к предыдущему посту - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/29/skolko-predpriyatij-snabzhavshih-myasom-harkov-razrushili-rossiyane-video/
«С начала агрессии РФ с более чем 1000 предприятий Харьковской области 630 были разрушены, в оккупации, уничтожены частично или полностью...

це звісно погано, але це ж війна ЛАД? а що там на окупованих територіях
«Економіку регіону фактично зруйновано». На окупованому Донбасі зупинилися 3000 підприємств — ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повністю припинили роботу понад 3000 підприємств, через що роботу мають лише близько 30% місцевого населення.

як там - хто обирає ганьбу у виборі між ганьбою та війною, отримує й ганьбу, й війну...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це звісно погано, але це ж війна ЛАД?
тому покащуємо переговорні позиціїпоки рашка не розпадеться?
d44
 
Повідомлень: 787
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:44

  d44 написав:
  Shaman написав:це звісно погано, але це ж війна ЛАД?
тому покащуємо переговорні позиціїпоки рашка не розпадеться?

уважно слухаємо пропозиції, а що ж треба робити... немає пропозицій? чомусь я не здивований
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:50

  ЛАД написав:К вопросу о социальной справедливости, которая "не нужна".

По меньшей мере 132 человека погибли в ходе полицейской операции в северных пригородах Рио-де-Жанейро, направленной против банды торговцев наркотиками «Красное командование».
.......
В ходе нынешней операции, крупнейшей за много лет, погибли также четверо полицейских, сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.
https://www.bbc.com/russian/articles/c803dxj2n25o

а що таке соціальна справедливість у цьому випадку - розповідати "давайте жить дружно"?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15620156211562215623>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4403)
30.10.2025 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.