ЛАД написав:К вопросу о социальной справедливости, которая "не нужна".
По меньшей мере 132 человека погибли в ходе полицейской операции в северных пригородах Рио-де-Жанейро, направленной против банды торговцев наркотиками «Красное командование». ....... В ходе нынешней операции, крупнейшей за много лет, погибли также четверо полицейских, сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.
В «Сдерживании» принимают участие как гражданская, так и военная полиция. ....На данный момент арестовано более 100 человек, включая, как сообщается, главного наркодилера «Красного командования». ..... Около 2500 полицейских вошли в фавелы во вторник утром, а вскоре после этого вспыхнули столкновения. «Красное командование» (Comando Vermelho) ответило стрельбой и подожженными баррикадами.
Для возведения баррикад используются автобусы и автомобили, говорят местные жители.
По данным полиции, члены банд также сбрасывают на полицейских взрывные устройства с беспилотников. ........ Зона фавел недалеко от аэропорта Рио-де-Жанейро считается центром деятельности одной из самых мощных криминальных группировок в Бразилии.
В фавелах — бедных и неблагополучных кварталах на склонах гор — живет около 300 тыс. человек.
Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають. Але думаю в кожному навч.центрі по різному
й це тобі з Закарпаття так видно? чи знову брешеш, як дишеш?..
Banderlog написав:............ Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.
Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.
й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати"
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто. Інакше Сирський про це б взагалі не говорив. Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно. А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.
аргументи будуть, що це не огляд, а пропаганда, балабол ЛАД? чи якщо інфо не подобається (бо там не пишуть, що Україні капець) , то просто назвемо її пропагандою, й все? ні дорогий наш балабол, так не вийде - слова треба аргументовувати, а краще ще й відповідати за них (але що це таке, ЛАД схоже не знає)
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.
Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.
Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
Успіх написав:... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому! Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!"
чергова історія з життя "друга"? твоя щирість Успіх інколи аж надто веселить...
