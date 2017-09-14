RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15621156221562315624>
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:52

  Letusrock написав:
  Успіх написав:так як більшість вважає себе вищим сортом і надважливими в тилу!

десь проскакувала інфо що ЄС збирається взяти на себе і фінансування військового сектору в Україні (раніше гроші можна було використати тільки на соціал).
Тому вже зовсім скоро деяким форумчанам доведеться зняти зі стіни табличку "надважливий тиловик" і збирати рюкзак в найближчий тцк.
Перефразовуючи старий вислів: для концепції "сталевий дикобраз" нам потрібні три речі - мясо, мясо і ще раз мясо

є пропозиція до модераторів - використання слова "м'ясо" по відношення до військовослужбовців ЗСУ та й просто громадян України має тягнути на бан. бо скільки можна терпіти таку зневагу від ... поки утримуюсь від правильної назви
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й це тобі з Закарпаття так видно? чи знову брешеш, як дишеш?..

До речі післявчора була 107-ма річниця утворення Першої Чехословацької Республіки а мене так ніхто і не привітав (с) :D
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 30 жов, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:використання слова "м'ясо"
цей термін часто публічно використовують діючі камандірі, їх теж забаниш?
Letusrock
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:58

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
А в 1913?

В данном случае шутка неудачная.

Чому це? Колись у СРСР ріст надоїв порівнювали з 1913.

Там показывали улучшение в результате изменения строя.
Улучшение по сравнению с 1942-43 после освобождения оккупированных территорий или восстановления разрушений не показывали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37104
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:31

  Letusrock написав:
  Shaman написав:й це тобі з Закарпаття так видно? чи знову брешеш, як дишеш?..

До речі післявчора була 107-ма річниця утворення Першої Чехословацької Республіки а мене так ніхто і не привітав (с) :D


Вчора святкували у сквері Масарика
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:35

  Shaman написав:
  Успіх написав:... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому!
Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!" :mrgreen:

чергова історія з життя "друга"? твоя щирість Успіх інколи аж надто веселить...

Та ти можеш думати що завгодно, але я в Харкові - НІКОЛИ не був!
1 раз лише проїзджали через Харківську облась з навчань дронщиків...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8790
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:36

  Shaman написав:а що там на окупованих територіях
[




Тканинкою прикрили діри в стінах і аже гарно

Зображення


А тут для тих, хто мріє, що кацапи їм прийдуть і відбудують лікарні:

https://www.facebook.com/share/r/1A62Gc ... tid=wwXIfr
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 жов, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав: з навчань дронщиків...

Який там результат навчань? А то я вже забув..
Hotab
 
Повідомлень: 16962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:45

99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці, — Telegraph
«Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що більше людей повернуться і добровільно підуть воювати», — йдеться в статті.

Правда друге речення відірвана від реалій маячня
Letusrock
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:49

Як не всі, то не всі(с)

Як не всі, то не всі(c)
Чи може у когось з цих 99000 є незалучені до фронту батьки?
Родини вже частково євроінтегрувалися, то треба хоча б частково якось до повернення кордонів 1991 залучити
99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці, — Telegraph
«Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що більше людей повернуться і добровільно підуть воювати», — йдеться в статті.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 30 жов, 2025 12:52, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15621156221562315624>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15170)
30.10.2025 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.