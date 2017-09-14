Успіх написав:так як більшість вважає себе вищим сортом і надважливими в тилу!
десь проскакувала інфо що ЄС збирається взяти на себе і фінансування військового сектору в Україні (раніше гроші можна було використати тільки на соціал). Тому вже зовсім скоро деяким форумчанам доведеться зняти зі стіни табличку "надважливий тиловик" і збирати рюкзак в найближчий тцк. Перефразовуючи старий вислів: для концепції "сталевий дикобраз" нам потрібні три речі - мясо, мясо і ще раз мясо
є пропозиція до модераторів - використання слова "м'ясо" по відношення до військовослужбовців ЗСУ та й просто громадян України має тягнути на бан. бо скільки можна терпіти таку зневагу від ... поки утримуюсь від правильної назви
Успіх написав:... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому! Правда, десь напівдороги(чи вже ближче до дому) їх зупинили на блокпості... - але він, показавши документи і налапшав, що його відпустив командир перегнати машину... - йому побажали "щасливої дороги!"
чергова історія з життя "друга"? твоя щирість Успіх інколи аж надто веселить...
Та ти можеш думати що завгодно, але я в Харкові - НІКОЛИ не був! 1 раз лише проїзджали через Харківську облась з навчань дронщиків...
99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці, — Telegraph «Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що більше людей повернуться і добровільно підуть воювати», — йдеться в статті.
Як не всі, то не всі(c) Чи може у когось з цих 99000 є незалучені до фронту батьки? Родини вже частково євроінтегрувалися, то треба хоча б частково якось до повернення кордонів 1991 залучити
