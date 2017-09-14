RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15621156221562315624
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:49

  Letusrock написав:
  Shaman написав:використання слова "м'ясо"
цей термін часто публічно використовують діючі камандірі, їх теж забаниш?

ти в нас діючий командир? тому так, сцикунам не можна ...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 30 жов, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:52

  Hotab написав:
  Успіх написав: з навчань дронщиків...

Який там результат навчань? А то я вже забув..

а потім
  Успіх написав:... пішов в найближчу забігайлівку, випив "сотку", подумав... - подумки послав всіх нах! - викликав таксі і поїхав додому!

:lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:53

Hotab

підкинуло
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знаю цей вонючу майдаунську гідність - Україна понадусе, кордони 601.3, але діточок краще заховати у єс
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:11

  Shaman написав:є пропозиція до модераторів - використання слова "м'ясо" по відношення до військовослужбовців ЗСУ та й просто громадян України має тягнути на бан. бо скільки можна терпіти таку зневагу від ... поки утримуюсь від правильної назви

Яка "чудова" пропозиція - банити за правду... :roll: Так почувають себе багато громадян України чоловічої статі - м'ясом, кріпаками, рабами. Тут питання до влади, яка знущається з людей, а не до людей.

  Letusrock написав:
99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці, — Telegraph
«Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що більше людей повернуться і добровільно підуть воювати», — йдеться в статті.

Правда друге речення відірвана від реалій маячня

Звичайно, що маячня. Кордони відкрили, щоб батьки не вивозили юнаків до 18 років. Незрозуміло, правда, чи має значення коли людина перестає бути людиною і втрачає усі свої права і автономність - у 18 років чи 23 роки?
АндрейМ
 
Повідомлень: 625
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...

Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана? :) И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37104
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:17

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:є пропозиція до модераторів - використання слова "м'ясо" по відношення до військовослужбовців ЗСУ та й просто громадян України має тягнути на бан. бо скільки можна терпіти таку зневагу від ... поки утримуюсь від правильної назви

Яка "чудова" пропозиція - банити за правду... :roll: Так почувають себе багато громадян України чоловічої статі - м'ясом, кріпаками, рабами. Тут питання до влади, яка знущається з людей, а не до людей.

чим відчуваєш себе ти - ми вже зрозуміли... але це в першу чергу твоє сприйняття.

а ще спробуй пожити в тих суспільствах, де держава ні до чого не змушує - бо її там немає. там тобі дуже швидко пояснять, хто ти є насправді й де твоє місце. такі, як ти можуть існувати лише в тепличних умовах, які без держави не забезпечити....
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України
Київ • УНН

28 жовтня 2025, 15:56 • 4838 перегляди

Служба зовнішньої розвідки рф стверджує, що Генштаб Франції готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це нібито відбувається за вказівкою президента Еммануеля Макрона, а кістяк складуть штурмовики Французького іноземного легіону.


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:22

  ЛАД написав:
9 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о создании нового рода войск в Украине — Киберсил. В Генштабе начали соответствующие процессы ещё до окончательного утверждения документа.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си источники в руководстве ВСУ, Киберсилы могут начать работать ещё до конца текущего года — или в начале следующего.
............
У украинских Киберсил будет своя «изюминка», которая теоретически должна повысить их эффективность.

Фактически этот орган военного управления сможет привлекать к отдельным операциям не только сотрудников и военнослужащих, но и гражданских хакеров. Более того, в случае успешной кибератаки они гарантированно получат миллионные премии от государства.

Все это представлено под названием «военный резерв» Киберсил.

В него будут входить граждане Украины и иностранцы, которые согласятся подписать временный контракт и оперативно привлекаться к выполнению задач как в мирное, так и в военное время. Причём на такую службу могут принимать и тех, кто по определённым причинам, например по состоянию здоровья, не подлежит мобилизации.

Информация о киберрезервистах, а также о проведённых ими операциях будет считаться государственной тайной.

Полковник Павленко говорит, что конкретный формат привлечения гражданских специалистов к киберрезерву ещё обсуждается.

«Его формат сейчас определяется, но мы говорим о том, что украинские граждане, профессионалы, обладающие знаниями и навыками, должны быть привлечены к выполнению задач в киберсфере, в киберборьбе. Каким образом — это другой вопрос. Это может быть просто резерв, активный резерв или просто нахождение на учёте», — отмечает он.

Уже решено, что такие привлечённые хакеры и военнослужащие Киберсил будут получать крупную премию за каждую успешную операцию. Например, за стратегическую операцию против врага — около 1,17 миллиона гривен (24 тыс. долларов), а за операцию оперативного уровня — 292 тысячи гривен.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvgdpvex4xpo
Флай, потянете?
Глядишь, ещё и УБД дадут.

шаман, песікот, хотаб тягнуть, а ще є космічні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:30

  fox767676 написав:Як не всі, то не всі(c)
Чи може у когось з цих 99000 є незалучені до фронту батьки?
Родини вже частково євроінтегрувалися, то треба хоча б частково якось до повернення кордонів 1991 залучити
99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці, — Telegraph
«Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що більше людей повернуться і добровільно підуть воювати», — йдеться в статті.

а дєвочкі де?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15621156221562315624
