9 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о создании нового рода войск в Украине — Киберсил. В Генштабе начали соответствующие процессы ещё до окончательного утверждения документа.



Как сообщили Украинской службе Би-би-си источники в руководстве ВСУ, Киберсилы могут начать работать ещё до конца текущего года — или в начале следующего.

............

У украинских Киберсил будет своя «изюминка», которая теоретически должна повысить их эффективность.



Фактически этот орган военного управления сможет привлекать к отдельным операциям не только сотрудников и военнослужащих, но и гражданских хакеров. Более того, в случае успешной кибератаки они гарантированно получат миллионные премии от государства.



Все это представлено под названием «военный резерв» Киберсил.



В него будут входить граждане Украины и иностранцы, которые согласятся подписать временный контракт и оперативно привлекаться к выполнению задач как в мирное, так и в военное время. Причём на такую службу могут принимать и тех, кто по определённым причинам, например по состоянию здоровья, не подлежит мобилизации.



Информация о киберрезервистах, а также о проведённых ими операциях будет считаться государственной тайной.



Полковник Павленко говорит, что конкретный формат привлечения гражданских специалистов к киберрезерву ещё обсуждается.



«Его формат сейчас определяется, но мы говорим о том, что украинские граждане, профессионалы, обладающие знаниями и навыками, должны быть привлечены к выполнению задач в киберсфере, в киберборьбе. Каким образом — это другой вопрос. Это может быть просто резерв, активный резерв или просто нахождение на учёте», — отмечает он.



Уже решено, что такие привлечённые хакеры и военнослужащие Киберсил будут получать крупную премию за каждую успешную операцию. Например, за стратегическую операцию против врага — около 1,17 миллиона гривен (24 тыс. долларов), а за операцию оперативного уровня — 292 тысячи гривен.