Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:53

підкинуло
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...

Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана? :) И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України
Київ • УНН

28 жовтня 2025, 15:56 • 4838 перегляди

Служба зовнішньої розвідки рф стверджує, що Генштаб Франції готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це нібито відбувається за вказівкою президента Еммануеля Макрона, а кістяк складуть штурмовики Французького іноземного легіону.


Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:20

Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.

Интересно, здесь вы тоже связи не увидите:
Главные темы этих выборов — это проблемы иммиграции, острая нехватка жилья (ультраправые партии успешно обвиняют в этом все тех же мигрантов), а также стоимость и доступность медицинской помощи.
Это о внеочередных выборах в Нидерландах, которые состоялись вчера.

К счастью, ультраправая PPV (Партия свободы) Герта Вилдерса потерпела поражение - потеряла 11 мест в парламенте. Они выступали против поддержки Украины.
Лево-либеральная D66 во главе с Робом Йеттеном победила. Ну как победила - набрала больше голосов, чем ожидалось. Или столько же, сколько PPV, или +-1 место в парламенте. Учитывая, что все крупные партии заранее заявили, что рне будут сотрудничать с PPV, то правительство будет формировать Роб Йеттен. Он и его партия поддерживают Украину.
Правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD, бывший лидер Макс Рютте) вопреки прогнозам заняла 3 место — 22 места. Они тоже за поддержку Украины. Кстати, нынешний лидер партии Дилан Йешилгёз-Зегериус по происхождению турчанка и имела до недавнего времени двойное гражданство. Правда, "в сентябре 2023 года она заявила, что у неё никогда не было турецкого паспорта и что она узнала о том, что всё ещё имеет турецкое гражданство, всего год назад. Узнав об этом, она заявила, что официально отказалась от своего гражданства" (https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%91%D0%B7-%D0%97%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD). Не знаю, чем закончилось.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:45

  Letusrock написав:
  Shaman написав:використання слова "м'ясо"
цей термін часто публічно використовують діючі камандірі, їх теж забаниш?

Мені більше подобається, коли на мене кажуть мобілізаційний ресурс. Типу скот
Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А то я вже забув..


Це вже початок деменції. Скоро будемо колегами
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Мені більше подобається, коли на мене кажуть мобілізаційний ресурс

А мені - The Great Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:06

  ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.


То есть на враньё Letusrock'а нужно отвечать аргументировано ? )

По-твоему, учебка - это такое место, где закрывают мобилизированных, вокруг оцепление из полиции ?

И никакого не вывозят на стрельбище ?
А иначе, никто не выдаст оружие, которое будет приписано к мобилизированному

И конечно же, ни у Shaman'а, ни у меня нет мобилизированных знакомых )

ЛАД, ты показал днище личного выпада и согласие с враньем Letusrock'а
