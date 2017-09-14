К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.
Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.
Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...
Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана? И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся... Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут. Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно. Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием. Меня такой срач не увлекает. Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України Київ • УНН
28 жовтня 2025, 15:56 • 4838 перегляди
Служба зовнішньої розвідки рф стверджує, що Генштаб Франції готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це нібито відбувається за вказівкою президента Еммануеля Макрона, а кістяк складуть штурмовики Французького іноземного легіону.
Shaman Вы там что-то писали об "аргументах". У вас сегодня уже 12 постов. И ни одного аргумента. Только личные выпады. Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю. Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.
Интересно, здесь вы тоже связи не увидите:
Главные темы этих выборов — это проблемы иммиграции, острая нехватка жилья (ультраправые партии успешно обвиняют в этом все тех же мигрантов), а также стоимость и доступность медицинской помощи.
Это о внеочередных выборах в Нидерландах, которые состоялись вчера.
К счастью, ультраправая PPV (Партия свободы) Герта Вилдерса потерпела поражение - потеряла 11 мест в парламенте. Они выступали против поддержки Украины. Лево-либеральная D66 во главе с Робом Йеттеном победила. Ну как победила - набрала больше голосов, чем ожидалось. Или столько же, сколько PPV, или +-1 место в парламенте. Учитывая, что все крупные партии заранее заявили, что рне будут сотрудничать с PPV, то правительство будет формировать Роб Йеттен. Он и его партия поддерживают Украину. Правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD, бывший лидер Макс Рютте) вопреки прогнозам заняла 3 место — 22 места. Они тоже за поддержку Украины. Кстати, нынешний лидер партии Дилан Йешилгёз-Зегериус по происхождению турчанка и имела до недавнего времени двойное гражданство. Правда, "в сентябре 2023 года она заявила, что у неё никогда не было турецкого паспорта и что она узнала о том, что всё ещё имеет турецкое гражданство, всего год назад. Узнав об этом, она заявила, что официально отказалась от своего гражданства" (https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%91%D0%B7-%D0%97%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD). Не знаю, чем закончилось.
Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Проте це не зупиняє тих, хто йде в СЗЧ. В парламенті шукають варіанти як заохочення, так і покарання, щоб зменшити масштаби цього явища. Детально про велику проблему української армії УНІАН поговорив з військовим експертом, головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.
У Верховній Раді України працюють над пропозицією щодо арешту майна та рахунків осіб, які самовільно залишають військову частину. Також йдеться про збільшення термінів покарання в умовах воєнного стану за СЗЧ – сьогодні це від 5 до 10 років. Якщо б такі рішення було ухвалено, то цей батіг може призупинити процес СЗЧ серед певної частини українських військових?
Кожен депутат має право законодавчої ініціативи, тому можуть бути різні пропозиції, в тому числі і популістські. Така гірка правда. Однак відповідальність має бути, бо нерідко через те, що хтось пішов в СЗЧ, загинули інші люди.
Сьогодні важко оцінити, якою може бути реакція на такі рішення Ради. Зрозуміло, що непопулярні кроки завжди супроводжуватиме величезна інформаційна хвиля, і якщо вона буде негативною, то це нічим не закінчиться.
Розумієте, в депутатів є багато ідей. Деякі з них навіть пропонували солдатів розстрілювати. (Йдеться про законопроєкт, який пізніше був відкликаний, про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, його авторами були нардепи Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко – ред. УНІАН). Але через такі пропозиції ми будемо втягнуті в довгі дискусії. А ми повинні розуміти одне, що на нас напав ворог, і крім законодавчих та політичних ідей потрібне усвідомлення того, що противник нас хоче знищити. Якщо ми цього не розумітимемо, то в нас буде погана ситуація попри навіть ідеальне законодавство – або нас розстріляють, або будемо в російській армії штурмувати польські посадки. В нас всі втягуються в якусь полеміку, яка тільки відволікає увагу від готовності захищати країну. Є різні причини, чому люди йдуть в СЗЧ. І кожен випадок треба вивчати. Як і кожен випадок поновлення на військовій службі. Якщо ми говоримо про питання СЗЧ, то треба розуміти, що у нас немає за великим рахунком військової юстиції. Чи є в нас ефективна судова система, що могла б справлятися з можливим введенням таких репресивних механізмів, як, зокрема, арешт майна та рахунків осіб? Чи справи висітимуть в судах роками і все завершуватиметься закриттям справи за терміном давності?
Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Проте це не зупиняє тих, хто йде в СЗЧ. В парламенті шукають варіанти як заохочення, так і покарання, щоб зменшити масштаби цього явища. Детально про велику проблему української армії УНІАН поговорив з військовим експертом, головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.
У Верховній Раді України працюють над пропозицією щодо арешту майна та рахунків осіб, які самовільно залишають військову частину. Також йдеться про збільшення термінів покарання в умовах воєнного стану за СЗЧ – сьогодні це від 5 до 10 років. Якщо б такі рішення було ухвалено, то цей батіг може призупинити процес СЗЧ серед певної частини українських військових?
Кожен депутат має право законодавчої ініціативи, тому можуть бути різні пропозиції, в тому числі і популістські. Така гірка правда. Однак відповідальність має бути, бо нерідко через те, що хтось пішов в СЗЧ, загинули інші люди.
Сьогодні важко оцінити, якою може бути реакція на такі рішення Ради. Зрозуміло, що непопулярні кроки завжди супроводжуватиме величезна інформаційна хвиля, і якщо вона буде негативною, то це нічим не закінчиться.
Розумієте, в депутатів є багато ідей. Деякі з них навіть пропонували солдатів розстрілювати. (Йдеться про законопроєкт, який пізніше був відкликаний, про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, його авторами були нардепи Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко – ред. УНІАН). Але через такі пропозиції ми будемо втягнуті в довгі дискусії. А ми повинні розуміти одне, що на нас напав ворог, і крім законодавчих та політичних ідей потрібне усвідомлення того, що противник нас хоче знищити. Якщо ми цього не розумітимемо, то в нас буде погана ситуація попри навіть ідеальне законодавство – або нас розстріляють, або будемо в російській армії штурмувати польські посадки. В нас всі втягуються в якусь полеміку, яка тільки відволікає увагу від готовності захищати країну. Є різні причини, чому люди йдуть в СЗЧ. І кожен випадок треба вивчати. Як і кожен випадок поновлення на військовій службі. Якщо ми говоримо про питання СЗЧ, то треба розуміти, що у нас немає за великим рахунком військової юстиції. Чи є в нас ефективна судова система, що могла б справлятися з можливим введенням таких репресивних механізмів, як, зокрема, арешт майна та рахунків осіб? Чи справи висітимуть в судах роками і все завершуватиметься закриттям справи за терміном давності?