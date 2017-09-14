RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1562215623156241562515626>
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:53

Hotab

підкинуло
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10244
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
К сожалению, долгая история того, как люди учились не дурачить сами себя и руководствоваться полнейшей научной честностью, не включена ни в один известный мне курс. Мы надеемся, что вы усвоили ее из самого духа науки.

Итак, главный принцип - не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.

Я хотел бы добавить нечто, не самое, может быть, существенное для ученого, но для меня важное: вы как ученый не должны дурачить непрофессионалов. Я говорю не о том, что нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику. Я говорю об особом, высшем, типе честности, который предполагает, что вы как ученый сделаете абсолютно все, что в ваших силах, чтобы показать свои возможные ошибки. В этом, безусловно, состоит долг ученого по отношению к другим ученым и, я думаю, к непрофессионалам.
https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...

Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана? :) И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37115
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України
Київ • УНН

28 жовтня 2025, 15:56 • 4838 перегляди

Служба зовнішньої розвідки рф стверджує, що Генштаб Франції готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це нібито відбувається за вказівкою президента Еммануеля Макрона, а кістяк складуть штурмовики Французького іноземного легіону.


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:20

Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.

Интересно, здесь вы тоже связи не увидите:
Главные темы этих выборов — это проблемы иммиграции, острая нехватка жилья (ультраправые партии успешно обвиняют в этом все тех же мигрантов), а также стоимость и доступность медицинской помощи.
Это о внеочередных выборах в Нидерландах, которые состоялись вчера.

К счастью, ультраправая PPV (Партия свободы) Герта Вилдерса потерпела поражение - потеряла 11 мест в парламенте. Они выступали против поддержки Украины.
Лево-либеральная D66 во главе с Робом Йеттеном победила. Ну как победила - набрала больше голосов, чем ожидалось. Или столько же, сколько PPV, или +-1 место в парламенте. Учитывая, что все крупные партии заранее заявили, что рне будут сотрудничать с PPV, то правительство будет формировать Роб Йеттен. Он и его партия поддерживают Украину.
Правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD, бывший лидер Макс Рютте) вопреки прогнозам заняла 3 место — 22 места. Они тоже за поддержку Украины. Кстати, нынешний лидер партии Дилан Йешилгёз-Зегериус по происхождению турчанка и имела до недавнего времени двойное гражданство. Правда, "в сентябре 2023 года она заявила, что у неё никогда не было турецкого паспорта и что она узнала о том, что всё ещё имеет турецкое гражданство, всего год назад. Узнав об этом, она заявила, что официально отказалась от своего гражданства" (https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%91%D0%B7-%D0%97%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD). Не знаю, чем закончилось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37115
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:45

  Letusrock написав:
  Shaman написав:використання слова "м'ясо"
цей термін часто публічно використовують діючі камандірі, їх теж забаниш?

Мені більше подобається, коли на мене кажуть мобілізаційний ресурс. Типу скот
Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:06

  ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.


То есть на враньё Letusrock'а нужно отвечать аргументировано ? )

По-твоему, учебка - это такое место, где закрывают мобилизированных, вокруг оцепление из полиции ?

И никакого не вывозят на стрельбище ?
А иначе, никто не выдаст оружие, которое будет приписано к мобилизированному

И конечно же, ни у Shaman'а, ни у меня нет мобилизированных знакомых )

ЛАД, ты показал днище личного выпада и согласие с враньем Letusrock'а
pesikot
 
Повідомлень: 12448
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 16:48

по мотивам сьогоднішньої штовханини на 7-му кілометрі в Одесі:
Одеський обласний тцк ввів новий юридично/господарсько/правовий термін - "службовий автомобіль на євробляхах".
Letusrock
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 16:52

  Бетон написав:Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика
то ви просто не щупали статистику. Цифра на папері по другому виглядає ніж пару десятків метрів посадки після бою.. чи навіть військовий цвинтар. Вся Україна в прапорах.

https://youtube.com/shorts/AcsaCweCusM? ... VYSdBge5kS.


https://www.unian.ua/war/szch-v-ukrajin ... 79255.html

Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Проте це не зупиняє тих, хто йде в СЗЧ. В парламенті шукають варіанти як заохочення, так і покарання, щоб зменшити масштаби цього явища. Детально про велику проблему української армії УНІАН поговорив з військовим експертом, головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.

У Верховній Раді України працюють над пропозицією щодо арешту майна та рахунків осіб, які самовільно залишають військову частину. Також йдеться про збільшення термінів покарання в умовах воєнного стану за СЗЧ – сьогодні це від 5 до 10 років. Якщо б такі рішення було ухвалено, то цей батіг може призупинити процес СЗЧ серед певної частини українських військових?

Кожен депутат має право законодавчої ініціативи, тому можуть бути різні пропозиції, в тому числі і популістські. Така гірка правда. Однак відповідальність має бути, бо нерідко через те, що хтось пішов в СЗЧ, загинули інші люди.

Сьогодні важко оцінити, якою може бути реакція на такі рішення Ради. Зрозуміло, що непопулярні кроки завжди супроводжуватиме величезна інформаційна хвиля, і якщо вона буде негативною, то це нічим не закінчиться.

Розумієте, в депутатів є багато ідей. Деякі з них навіть пропонували солдатів розстрілювати. (Йдеться про законопроєкт, який пізніше був відкликаний, про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, його авторами були нардепи Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко – ред. УНІАН). Але через такі пропозиції ми будемо втягнуті в довгі дискусії. А ми повинні розуміти одне, що на нас напав ворог, і крім законодавчих та політичних ідей потрібне усвідомлення того, що противник нас хоче знищити. Якщо ми цього не розумітимемо, то в нас буде погана ситуація попри навіть ідеальне законодавство – або нас розстріляють, або будемо в російській армії штурмувати польські посадки. В нас всі втягуються в якусь полеміку, яка тільки відволікає увагу від готовності захищати країну.
Є різні причини, чому люди йдуть в СЗЧ. І кожен випадок треба вивчати. Як і кожен випадок поновлення на військовій службі. Якщо ми говоримо про питання СЗЧ, то треба розуміти, що у нас немає за великим рахунком військової юстиції. Чи є в нас ефективна судова система, що могла б справлятися з можливим введенням таких репресивних механізмів, як, зокрема, арешт майна та рахунків осіб? Чи справи висітимуть в судах роками і все завершуватиметься закриттям справи за терміном давності?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:18

  Hotab написав:
  Shaman написав:а що там на окупованих територіях
[


Тканинкою прикрили діри в стінах і аже гарно


сьогодні по ТВ казали (NEXTA), що на окупованих територіях залишилось працювати лише 15% підприємств (від кількості 2021р), у тих що працюють звільнили 30% персоналу (для оптимізації витрат)

роботи немає, або тільки за їжу (риття окопів і будівля оборонних споруд)
prodigy
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3361 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:19

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика
то ви просто не щупали статистику. Цифра на папері по другому виглядає ніж пару десятків метрів посадки після бою.. чи навіть військовий цвинтар. Вся Україна в прапорах.

https://youtube.com/shorts/AcsaCweCusM? ... VYSdBge5kS.


https://www.unian.ua/war/szch-v-ukrajin ... 79255.html

Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Проте це не зупиняє тих, хто йде в СЗЧ. В парламенті шукають варіанти як заохочення, так і покарання, щоб зменшити масштаби цього явища. Детально про велику проблему української армії УНІАН поговорив з військовим експертом, головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.

У Верховній Раді України працюють над пропозицією щодо арешту майна та рахунків осіб, які самовільно залишають військову частину. Також йдеться про збільшення термінів покарання в умовах воєнного стану за СЗЧ – сьогодні це від 5 до 10 років. Якщо б такі рішення було ухвалено, то цей батіг може призупинити процес СЗЧ серед певної частини українських військових?

Кожен депутат має право законодавчої ініціативи, тому можуть бути різні пропозиції, в тому числі і популістські. Така гірка правда. Однак відповідальність має бути, бо нерідко через те, що хтось пішов в СЗЧ, загинули інші люди.

Сьогодні важко оцінити, якою може бути реакція на такі рішення Ради. Зрозуміло, що непопулярні кроки завжди супроводжуватиме величезна інформаційна хвиля, і якщо вона буде негативною, то це нічим не закінчиться.

Розумієте, в депутатів є багато ідей. Деякі з них навіть пропонували солдатів розстрілювати. (Йдеться про законопроєкт, який пізніше був відкликаний, про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, його авторами були нардепи Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко – ред. УНІАН). Але через такі пропозиції ми будемо втягнуті в довгі дискусії. А ми повинні розуміти одне, що на нас напав ворог, і крім законодавчих та політичних ідей потрібне усвідомлення того, що противник нас хоче знищити. Якщо ми цього не розумітимемо, то в нас буде погана ситуація попри навіть ідеальне законодавство – або нас розстріляють, або будемо в російській армії штурмувати польські посадки. В нас всі втягуються в якусь полеміку, яка тільки відволікає увагу від готовності захищати країну.
Є різні причини, чому люди йдуть в СЗЧ. І кожен випадок треба вивчати. Як і кожен випадок поновлення на військовій службі. Якщо ми говоримо про питання СЗЧ, то треба розуміти, що у нас немає за великим рахунком військової юстиції. Чи є в нас ефективна судова система, що могла б справлятися з можливим введенням таких репресивних механізмів, як, зокрема, арешт майна та рахунків осіб? Чи справи висітимуть в судах роками і все завершуватиметься закриттям справи за терміном давності?

отнять і подєліть, отркровєніє от ВІЛа
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41338
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1562215623156241562515626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6817)
30.10.2025 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.