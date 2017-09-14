«Лукойлу» придется распродать иностранные активы за бесценок
«Лукойл» принял решение распродать свои зарубежные активы после введения против компании блокирующих санкций США. В настоящее время компания владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в ряде стран Латинской Америки и Африки. Кроме того, в её собственности находятся нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Евросоюзе.
Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» оценивается примерно в $10 млрд, однако продать их, по оценкам экспертов, придётся с дисконтом до 70%. «Предварительно можно говорить о скидке до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% — в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
як на подивиться Краснов? може йому віддарують з дисконтом 70%
Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки
Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.
Эльвира Набиуллина не предрекала возврата в 90-е. Эту фразу, вероятно, исказили, так как в своих заявлениях она говорила о рисках резкого роста инфляции при резком снижении ключевой ставки. В то же время, она говорила о продолжении цикла снижения ставки в 2026 году и прогнозировала, что ставка будет снижаться в течение 2026 года, а не резко. «Возврат в 90-е»: Это, скорее всего, искажение заявлений главы ЦБ РФ. В 90-е годы в России наблюдалась гиперинфляция и экономический хаос, которых, по мнению Набиуллиной, удалось избежать благодаря своевременному повышению ключевой ставки и контролю за инфляцией. Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы. Риски: Любое резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, так как кредиты становятся дешевле, а потребительский спрос растет, что может спровоцировать «перегрев» экономики.
економіці рф ставка не допоможе, хоч знизити до 3% стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%
якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
тому ставка ЦБ РФ має значення тільки для бізнеса, який на ладан дихає
У 165 тысяч российских компаний закончились деньги на выплату долгов
Доля проблемных заёмщиков среди юридических лиц по состоянию на август 2025 года достигла 23% и стала рекордной за шесть лет наблюдений, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА». В срок гасить кредиты и займы не могут около 165 тысяч компаний. С начала года их число увеличилось на 41 тысячу, а доля выросла на пять процентных пунктов.
По сравнению с 2022 годом (12%) показатель практически удвоился. Российский бизнес теряет прибыль, тогда как расходы на выплату процентов по долгам растут вслед за повышением ставок, отмечают эксперты агентства.