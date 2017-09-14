RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:20

санкції не працюють, але Лукойл продає активи з дисконтом

«Лукойлу» придется распродать иностранные активы за бесценок

«Лукойл» принял решение распродать свои зарубежные активы после введения против компании блокирующих санкций США. В настоящее время компания владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в ряде стран Латинской Америки и Африки. Кроме того, в её собственности находятся нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Евросоюзе.

Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» оценивается примерно в $10 млрд, однако продать их, по оценкам экспертов, придётся с дисконтом до 70%. «Предварительно можно говорить о скидке до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% — в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:22

  prodigy написав:
«Лукойлу» придется распродать иностранные активы за бесценок

«Лукойл» принял решение распродать свои зарубежные активы после введения против компании блокирующих санкций США. В настоящее время компания владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в ряде стран Латинской Америки и Африки. Кроме того, в её собственности находятся нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Евросоюзе.

Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» оценивается примерно в $10 млрд, однако продать их, по оценкам экспертов, придётся с дисконтом до 70%. «Предварительно можно говорить о скидке до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% — в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

зроблять який своп поміжсобомчик
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика
то ви просто не щупали статистику. Цифра на папері по другому виглядає ніж пару десятків метрів посадки після бою.. чи навіть військовий цвинтар. Вся Україна в прапорах.

https://youtube.com/shorts/AcsaCweCusM? ... VYSdBge5kS.
........
Некоторых наших сторонников ожидания краха РФ стоило бы провести по таким кладбищам.
А ещё лучше сводить в госпиталь. Хотя бы раз.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:27

Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:29

  flyman написав:
  prodigy написав:
«Лукойлу» придется распродать иностранные активы за бесценок

«Лукойл» принял решение распродать свои зарубежные активы после введения против компании блокирующих санкций США. В настоящее время компания владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в ряде стран Латинской Америки и Африки. Кроме того, в её собственности находятся нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Евросоюзе.

Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» оценивается примерно в $10 млрд, однако продать их, по оценкам экспертов, придётся с дисконтом до 70%. «Предварительно можно говорить о скидке до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% — в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

зроблять який своп поміжсобомчик


як на подивиться Краснов? може йому віддарують з дисконтом 70%
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:33

  prodigy написав:
Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.
К сожалению, это не прогноз, а всего лишь объяснение, почему ЦБ РФ не снижает ставку.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:38

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.
К сожалению, это не прогноз, а всего лишь объяснение, почему ЦБ РФ не снижает ставку.

Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?

То с какого снижать ставку ...
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:40

  prodigy написав:
Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.


Эльвира Набиуллина не предрекала возврата в 90-е. Эту фразу, вероятно, исказили, так как в своих заявлениях она говорила о рисках резкого роста инфляции при резком снижении ключевой ставки. В то же время, она говорила о продолжении цикла снижения ставки в 2026 году и прогнозировала, что ставка будет снижаться в течение 2026 года, а не резко.
«Возврат в 90-е»: Это, скорее всего, искажение заявлений главы ЦБ РФ. В 90-е годы в России наблюдалась гиперинфляция и экономический хаос, которых, по мнению Набиуллиной, удалось избежать благодаря своевременному повышению ключевой ставки и контролю за инфляцией.
Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.
Риски: Любое резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, так как кредиты становятся дешевле, а потребительский спрос растет, что может спровоцировать «перегрев» экономики.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:43

  pesikot написав:Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?

То с какого снижать ставку ...


Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.

Напевне забули тебе спитати. :D
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:58

У 165 тысяч российских компаний закончились деньги на выплат

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.


Эльвира Набиуллина не предрекала возврата в 90-е. Эту фразу, вероятно, исказили, так как в своих заявлениях она говорила о рисках резкого роста инфляции при резком снижении ключевой ставки. В то же время, она говорила о продолжении цикла снижения ставки в 2026 году и прогнозировала, что ставка будет снижаться в течение 2026 года, а не резко.
«Возврат в 90-е»: Это, скорее всего, искажение заявлений главы ЦБ РФ. В 90-е годы в России наблюдалась гиперинфляция и экономический хаос, которых, по мнению Набиуллиной, удалось избежать благодаря своевременному повышению ключевой ставки и контролю за инфляцией.
Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.
Риски: Любое резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, так как кредиты становятся дешевле, а потребительский спрос растет, что может спровоцировать «перегрев» экономики.


економіці рф ставка не допоможе, хоч знизити до 3%
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%

якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік

тому ставка ЦБ РФ має значення тільки для бізнеса, який на ладан дихає

У 165 тысяч российских компаний закончились деньги на выплату долгов

Доля проблемных заёмщиков среди юридических лиц по состоянию на август 2025 года достигла 23% и стала рекордной за шесть лет наблюдений, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА». В срок гасить кредиты и займы не могут около 165 тысяч компаний. С начала года их число увеличилось на 41 тысячу, а доля выросла на пять процентных пунктов.

По сравнению с 2022 годом (12%) показатель практически удвоился. Российский бизнес теряет прибыль, тогда как расходы на выплату процентов по долгам растут вслед за повышением ставок, отмечают эксперты агентства.
