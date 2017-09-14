|
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:02
andrijk777 написав: pesikot написав:
Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?
То с какого снижать ставку ...
Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.
Напевне забули тебе спитати.
Дивись, фактично для сниження ставки немає жодних фінансових причин, але ...
Треба ж показати, що "росте процент жирів у маслі", що все добре, тому будуть знижувати, але тут ... попутного им ветра )
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:02
andrijk777 написав: pesikot написав:
Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?
То с какого снижать ставку ...
Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.
Напевне забули тебе спитати.
це мантри Набіуліної, яка розуміє, що Тітаник вже зустрівся з айсбергом
оркестр на палубі продовжує грати мазурку
проогноз цб на 3 роки -падіння ввп на 3-4%, але це фігня, буде як при срср, не просто падіння, а колапс
тебе ще не було в проекті, а я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
