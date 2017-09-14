|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:46
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%
якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
.........
К сожалению, все эти слова можно повторить и об Украине.
Вы всерьёз верите в 11,9%?
ви не уважно читаєте, повторюю:
інфляція десь на рівні 20+% і в рф і в Україні
навіть 15 років тому (коли для звітів перед МВФ писали, що інфляція у нас 6%),
по факту вона на 10 товарів якими люди найбільше користуються було 11-12%
Простите, не понял сразу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37120
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:46
Успіх написав:
п.с.
Ну, може для тих сзчешників, які покинули поле бою/втекли з позицій, з бойового завдання, підставивши побратимів... то треба розглядати це в суді.
Але!!!
Але ж таких, напевно 1%, а то і менше!!!
99% йдуть вже повернувшись з бойового завдання, або перед ним(як почули, що завтра/післязавтра мають йти на нуль)
Долярчек, ти в СЗЧ.
Ти настільки палишься своєю безпосередністю
Тобто, 100 тисяч за перебування в зоні бойових дій - то це гуд
Як на нуль - то одразу в СЗЧ
"А как пожар, то хоть увольняйся" )
Це дуже нагадує позицію detroytred'а, як красти - то він військовий, як війна - то він не при справах, він "військовий мирного часу"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12451
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:52
Успіх
або перед ним(як почули, що завтра/післязавтра мають йти на нуль)
У тебе дуже примітивне сприйняття ситуації. Яке загалом відповідає точці сидіння на найнижчій можливій посаді.
Оце твоє «почули що завтра мають йти на нуль» і рвонули, означає що на нуль не прийшло підкріплення, ворог прорвався, хтось потрапив в оточення , де загинув чи потрапив в полон. А потім в результаті якийсь черговий доглядач за пишками несе по інету відосик з черговим крикливим заголовком «обвал фронту, два котли!». Надривно кричить «як так» і плескає в долоні.
Може дійде, що будь яке СЗЧ має таку ж негативну дію як
може для тих сзчешників, які покинули поле бою/втекли з позицій, з бойового завдання, підставивши побратимів... то треба розглядати це в суді.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 30 жов, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16967
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2526 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:53
А що на це☝️ каже Флер?
А Песікіт?
А Будівельник?
А Прохожий?
А Шаман?
Немає що сказати, дивлячись цей☝️ однохвилинний ролик?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8794
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:03
pesikot написав:
Долярчек, ти в СЗЧ.
Ти настільки палишься своєю безпосередністю
Скільки ще ти будеш балаболити?
pesikot написав:
"А как пожар, то хоть увольняйся" )
Це дуже нагадує позицію detroytred'а
, як красти - то він військовий, як війна - то він не при справах, він "військовий мирного часу"
Слово Х-о-т-а-б - не так пишеться!
Hotab написав:
Оце твоє «почули що завтра мають йти на нуль» і рвонули, означає що на нуль не прийшло підкріплення, ворог прорвався
Стоп, стоп!
Яке ти далеке від того 🤦🏻
Зразу видно, що ти тільки в тилу і "воював"!
Це означає, що як один, чи 2 "рвонули" додому(велика рідкість, що одночасно багато пішли), то просто інших 1-2 піде замість них підмінити тих на нулі. От і все.
Нічого надзвичайного!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8794
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:12
Hotab написав:
Може дійде, що будь яке
СЗЧ має таку ж негативну дію як
- як і будь-який ухилянт в тилу?
Тобто, на твою думку це нормально:
Ухилянтам - лише штраф!
Сзчешникам - від 5 до 10років позбавлення волі + конфіскація майна/або заморозка банківських рахунків?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8794
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:18
prodigy написав:
економіці рф ставка не допоможе, хоч знизити до 3%
Звичайно не допоможе. Так само як і не допоможе 21%.
Але усі, типу вас рік тому кричали що 21% - це крах РФ. Немає ніякого краху, на жаль
prodigy написав:
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%
...
Це у вас вона зі стелі. У вас немає реальних цифр - тільки фантазії.
Офіційна інфляція - має цифри(на відміну від вас) за 30 років.
Проведіть дуже простий експеримент - візьміть картоплю(надіюсь це товар для бідних
) 30-річної давності і порахуйте її ціну зараз згідно офіційної інфляції. Ціна біль-менш зійдеться з теперішньою.
Так, буде деяка похибка але не більше 1-2% на рік.
Тому я вірю офіційній інфляцію(з поправкою на 1-2%).
Давайте ваші цифри за 30 років і ми проведемо аналогічний експеримент з вашими цифрами.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6875
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:24
prodigy написав:
я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Цього 100% не буде тому що ринкова економіка
, а не планова.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6875
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:30
ЛАД написав:
Вы всерьёз верите в 11,9%?
Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива.
Ну десь 13-14% в реальності.
Так само і РФ приблизно.
Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати.
В Польщі взагалі не брешуть.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6875
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|143950
|
|
|1493
|335213
|
|
|6076
|1022496
|
|