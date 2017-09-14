RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15625156261562715628>
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:30

  ЛАД написав:Вы всерьёз верите в 11,9%?

Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива.
Ну десь 13-14% в реальності.
Так само і РФ приблизно.
Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати.
В Польщі взагалі не брешуть.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:50

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы всерьёз верите в 11,9%?

Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива.
Ну десь 13-14% в реальності.
Так само і РФ приблизно.
Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати.
В Польщі взагалі не брешуть.


ніхто ніколи не бреше, тільки суто маніпуляція цифрами

на 1000 товарів (типу авто, компьютери, мобілки, тд), які або ніколи не купують, або купують раз на 5-10 років інфляція може буди 1-2%, або взагалі дефляція
а звичайні люди (читай бідні люди) навіть не дивляться на ці товари

а на те, що їм потрібно (скаже хліб)-інфляція за 2 роки 40% (тобто 20% на рік)
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... ery/bread/
prodigy
 
Повідомлень: 12783
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3361 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну десь 13-14% в реальності.

Можна і 30% нарахувати і 5%. Все залежить від корзини споживання.
Для бідних (переважної більшості українців) інфляція в цьому році біля 20% https://tradingeconomics.com/ukraine/food-inflation
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5626
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:54

  andrijk777 написав:
  prodigy написав: я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари

Цього 100% не буде тому що ринкова економіка, а не планова.

В рыночной экономике не бывает кризисов? :)
Нет, конечно, при свободных ценах товары будут всегда. Вот только по этим "свободным ценам" их очень многие купить не смогут.
Как сегодня пересичный не покупает красную рыбу или икру, тем более чёрную. Её и "на полках нет". :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:55

Успіх
Banderlog


Скажу ... вам обом потрібно зрозуміти, хто саме вбиває ...
А не ховати голову в пісок ...

Ще скажу, що росіяни в 2022 році нанесли цілеспрямований удар з РСЗО по сектору загиблих АТОвців на місцевому кладовищі.
Росіяни навіть мертвих лякаються, що гатять по ним

То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 жов, 2025 20:05, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
 
Повідомлень: 12453
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:59

Успіх

Яке ти далеке від того


А ти? Ти на передовій ніколи не був. І якщо в тебе з арти може і по 2 тікають, то з передової біжить більше.
Але питання не в цифрах і принципі: на того, хто біжить , був розрахунок (на відміну від умовного ухилянта). Навіть на такого ухилянта як ти менше розрахунок, бо поки твої документи на липове звільнення гуляли десь, про твою заміну щось там думали кадри і командири . (Хоча не обовʼязково що щось придумали). А от СЗЧ це людина, яка в будь якому разі підвела інших. Як мінімум виконанням кимось обовʼязків за нього , як максимум раптово і безальтернативно послабивши якусь ділянку.
Hotab
 
Повідомлень: 16967
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 20:10

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы всерьёз верите в 11,9%?

Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива.
Ну десь 13-14% в реальності.
Так само і РФ приблизно.
Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати.
В Польщі взагалі не брешуть.
Верьте, никто не запрещает.
Но вы сами пишете, что не 11%, а 13-14%. Т.е. тоже не очень верите.
1. Для расчёта надо брать не одну картошку, а какую-то корзину.
2. У вас есть цены за 30 лет? Вы 30 лет вели записи?
3. Инфляция всё же сильно не равномерна. Были годы с очень низкой (по нашим меркам) инфляцией, были с очень высокой.
Сегодня она явно не 11%. Я вчера поздно вечером приводил ссылку на статью с цитатами - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5903482#p5903482. Посмотрите, если не видели. Там ссылки не на "росс. пропагандистов". И говорится не об 11%.
И к тому же 11 и 13% не такая уж маленькая разница.
При 11% за 5 лет выйдет рост на 68,5%, а при 13% на 84%. При 14% - на 92,5%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 20:20

  ЛАД написав: Я вчера поздно вечером приводил ссылку на статью с цитатами - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5903482#p5903482. Посмотрите, если не видели. Там ссылки не на "росс. пропагандистов". И говорится не об 11%.


ЛАД, выйди из интернета ... начни сам ходить по магазинам и на базар

И ты увидишь, что тот экономист далек от реалий ... как и любой экономист

Летом цена на яйца падала существенно, даже на базаре, а осенью - то так, цены на яйца растут.
Ну не несутся куры в холоде, так же активно, как и летом, даже на птицефабриках

Физиология такая у курей, тут не прикажешь им
pesikot
 
Повідомлень: 12453
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тут бачу дискусія про інфляцію... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10248
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 20:59

  Shaman написав:а тут бачу дискусія про інфляцію... :lol:


Ну так війни ж немає ...
pesikot
 
Повідомлень: 12453
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15625156261562715628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (254)
30.10.2025 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.