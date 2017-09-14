Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива. Ну десь 13-14% в реальності. Так само і РФ приблизно. Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати. В Польщі взагалі не брешуть.
ніхто ніколи не бреше, тільки суто маніпуляція цифрами
на 1000 товарів (типу авто, компьютери, мобілки, тд), які або ніколи не купують, або купують раз на 5-10 років інфляція може буди 1-2%, або взагалі дефляція а звичайні люди (читай бідні люди) навіть не дивляться на ці товари
prodigy написав: я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Цього 100% не буде тому що ринкова економіка, а не планова.
В рыночной экономике не бывает кризисов? Нет, конечно, при свободных ценах товары будут всегда. Вот только по этим "свободным ценам" их очень многие купить не смогут. Как сегодня пересичный не покупает красную рыбу или икру, тем более чёрную. Её и "на полках нет".
Верьте, никто не запрещает. Но вы сами пишете, что не 11%, а 13-14%. Т.е. тоже не очень верите. 1. Для расчёта надо брать не одну картошку, а какую-то корзину. 2. У вас есть цены за 30 лет? Вы 30 лет вели записи? 3. Инфляция всё же сильно не равномерна. Были годы с очень низкой (по нашим меркам) инфляцией, были с очень высокой. Сегодня она явно не 11%. Я вчера поздно вечером приводил ссылку на статью с цитатами - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5903482#p5903482. Посмотрите, если не видели. Там ссылки не на "росс. пропагандистов". И говорится не об 11%. И к тому же 11 и 13% не такая уж маленькая разница. При 11% за 5 лет выйдет рост на 68,5%, а при 13% на 84%. При 14% - на 92,5%.