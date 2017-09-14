|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:59
ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.
а давайте конкретно, де не вистачило аргументів? у побрехеньках Letusrock? так напевне знаєте прислів'я про великі очі у страху. чи коли треба зі мною посперечатися, ви вже починаєте погоджуватися з активними ухилянтами?
тому так, до цієї людини пієтету немає.
ви на дописи до себе краще відповідайте. та пам'ятайте - що злитися - це визнати, що аргументів немає, й наступного разу цю маячню казати не треба
Shaman
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
1
4
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04
pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
Banderlog
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04
ЛАД написав: Shaman написав:
чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...
Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана?
И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
у Феймана нормальна цитата - це була людина з цілісними поглядами. але ви не Фейман, хоча теж вивчали фізику (хоча й не так успішно). й пафосно вона у вас звучить, тому що ви самі відразу відкидаєте те, що протирічить вашим ідеям - особливо якщо це пов'язано з срср. ви досі не можете визнати, що ідея виявилася нежиттєвою, й ті декілька країн де це ще культивується - зазвичай повний треш
й можна дізнатися, в чому срач? чи це так - вживаєте слова без відносно про що йде мова?
Shaman
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
1
4
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:08
Banderlog написав: pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
нема жодного сумніву, що ти будеш першим серед тих, хто захоче свою лояльність довести окупантам. дідусь теж непоганим старостою був?
Shaman
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
1
4
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:10
pesikot написав: Shaman написав:
а тут бачу дискусія про інфляцію...
Ну так війни ж немає ...
нема чого агітувати за Рашу - значить правильно все роблять. щось навіть про Покровськ не пишуть.
Shaman
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
1
4
5
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:11
Banderlog написав: pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
Це ти потім, якомусь з Иркутської області будешь пояснювати, що ти - не при делах, ты вообще за РПЦ, Путина уважаєшь, Гундяю поклоняешься
Але у нього буде чіткий наказ - тягнути всіх, хто був в ЗСУ )
pesikot
Повідомлень: 12455
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:12
Shaman написав: pesikot написав: Shaman написав:
а тут бачу дискусія про інфляцію...
Ну так війни ж немає ...
нема чого агітувати за Рашу - значить правильно все роблять. щось навіть про Покровськ не пишуть.
Перейшли в режим "2-3 тижні" )
pesikot
Повідомлень: 12455
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:16
Hotab написав:Успіх
Яке ти далеке від того
А ти? Ти на передовій ніколи не був. І якщо в тебе з арти може і по 2 тікають, то з передової біжить більше.
Але питання не в цифрах і принципі: на того, хто біжить , був розрахунок (на відміну від умовного ухилянта). Навіть на такого ухилянта як ти менше розрахунок, бо поки твої документи на липове звільнення гуляли десь, про твою заміну щось там думали кадри і командири . (Хоча не обовʼязково що щось придумали). А от СЗЧ це людина, яка в будь якому разі підвела інших. Як мінімум виконанням кимось обовʼязків за нього , як максимум раптово і безальтернативно послабивши якусь ділянку.
Незамінні підлеглі бувають лише у зовсім поганих керівників.
А якщо людина перед тим як вирішила в такий спосіб відстояти свої невід"ємні громадянські права - понад 3 роки цілодобово була примушена овертаймити по 17 годин - то судити варто командира.
candle645
Повідомлень: 278
З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:20
candle645
Незамінні підлеглі бувають лише у зовсім поганих керівників.
І навіть якщо штат вже укомплектований лише на 50% (з різних причин) і решта несе подвійне навантаження?
то судити варто командира.
За що саме?
Hotab
Повідомлень: 16969
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2526 раз.
5
4
4
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:23
Shaman написав: ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.
а давайте конкретно, де не вистачило аргументів? у побрехеньках Letusrock? так напевне знаєте прислів'я про великі очі у страху. чи коли треба зі мною посперечатися, ви вже починаєте погоджуватися з активними ухилянтами?
тому так, до цієї людини пієтету немає.
ви на дописи до себе краще відповідайте. та пам'ятайте - що злитися - це визнати, що аргументів немає, й наступного разу цю маячню казати не треба
Мне не понятно, сколько раз я вам должен повторить, чтобы до вас наконец дошло?
Вы не способны даже понять, почему вчера удалили ваш пост и в чём заключается срач, хотя я вам даже пример привёл.
Повторяю в последний раз - мне не интересно общаться с инструктором райкома по идеологии.
Я сказал - считайте, что во всех разговорах с вами я слился и для вас у меня аргументов нет.
Еще раз - мне с вами общаться н-а-д-о-е-л-о и не и-н-т-е-р-е-с-н-о.
Чао, бамбино.
P.s. Вы себе нашли достойную пару - песикота. Рад за вас. Вот и общайтесь с ним.
Встретились два одиночества.
ЛАД
Повідомлень: 37123
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
2
2
6
